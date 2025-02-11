Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Украинцы ищут работу в среднем 78 дней, но этот срок существенно зависит от региона. В то же время работодатели все больше ценят «мягкие» навыки, такие как коммуникация, критическое мышление и умение работать в команде. Об этом рассказали журналисту УНН в Государственном центре занятости.

В 2024 году средний срок трудоустройства в Украине составлял 78 дней. Впрочем, в некоторых регионах этот показатель был значительно меньше. Например, быстрее всего находили работу жители Львовской области, где трудоустройство занимало в среднем 43 дня. В Киеве этот период составлял 53 дня, в Ивано-Франковской области - 61 день, в Запорожской - 62 дня, а на Закарпатье - 64 дня - рассказали в Государственной службе занятости.

Такие различия объясняются количеством доступных вакансий, активностью бизнеса и адаптивностью рынка труда в каждом регионе. В крупных городах больше возможностей найти работу, поэтому там средний срок поиска короче.

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Рынок труда меняется, и кроме профессиональных знаний, от работников все больше ожидают развитых коммуникативных и аналитических навыков.

Специалисты разделяют навыки на две категории:

- Hard skills - это конкретные знания и умения, необходимые для определенной работы. Например, программирование, знание иностранных языков, работа с техникой или бухгалтерский учет.

- Soft skills - это коммуникационные способности, которые помогают работать в команде, принимать решения и эффективно взаимодействовать с людьми.

Во время войны и кризиса работодатели стали особенно обращать внимание на «мягкие» навыки. Сейчас важно, чтобы сотрудники умели:

- презентовать свои идеи и вести переговоры;

- критически мыслить и анализировать информацию;

- слушать и понимать других, принимать обратную связь;

- брать на себя ответственность и решать конфликты;

- работать в команде и достигать поставленных целей.

Эти навыки стали ключевыми, ведь позволяют работникам быстро адаптироваться к новым условиям и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

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Популярность удаленной работы выросла еще во время пандемии, а война сделала ее еще более актуальной. Гибкие графики и дистанционная занятость позволяют поддерживать бизнес даже в нестабильных условиях и помогают людям совмещать работу с учебой или уходом за семьей - рассказали в центре занятости.

По состоянию на 5 февраля 2025 года на «Едином портале вакансий» было размещено более 6,3 тысячи предложений для дистанционной работы.

Наибольший спрос на удаленных работников в сферах:

- ИТ и программирование

- Маркетинг и реклама

- Образование и наука

- Дизайн

- Юриспруденция и медиа

Удаленная работа стала хорошей альтернативой для тех, кто хочет избежать ежедневных поездок на работу или работать из любого уголка страны.

Не все могут конкурировать на равных условиях на рынке труда. Больше всего трудностей с трудоустройством имеют:

- люди с инвалидностью;

- участники боевых действий;

- молодежь без опыта работы;

- внутренне перемещенные лица;

- родители, которые воспитывают маленьких детей.

Для них государство разработало другие условия.

Напомним,

Рынок труда в Украине меняется, ведь растет спрос на работников, женщины осваивают «мужские» профессии, а количество работающих подростков увеличивается.