В Стамбуле мединский пытался давить на украинскую делегацию фейковыми цитатами Бисмарка и Наполеона - ЦПД
Киев • УНН
Во время переговоров в Стамбуле мединский пытался давить на украинскую делегацию фейковыми цитатами Бисмарка и Наполеона. Обе упомянутые исторические фигуры никогда не говорили того, что приписал им мединский.
Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский попытался давить на украинских делегатов, цитируя Отто фон Бисмарка и Наполеона Бонапарта.
Впрочем, обе упомянутые исторические фигуры никогда не говорили того, что приписал им мединский, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
мединский приписал Бисмарку и Наполеону цитаты, которых они не говорили. Жаль, что те умерли, поэтому опровергну это за них
В частности, мединский привел следующие слова, которые якобы говорил "железный канцлер" Германии Отто фон Бисмарк:
Никогда не пытайтесь обмануть россиян… рано или поздно россияне всегда приходят за своим
На самом деле - эта цитата не имеет подтверждения в подлинных высказываниях Бисмарка и считается апокрифической. Ни в каких мемуарах, речах или письмах Отто фон Бисмарка не найдено таких слов. Немецкие историки, в частности сотрудники Фонда Бисмарка прямо опровергли подобные "высказывания" – Бисмарк не говорил ничего подобного
Кроме того, мединский приписал императору французов Наполеону Бонапарту следующие слова: "Война и переговоры ведутся одновременно".
Ни одна известная переписка, мемуары или высказывания Наполеона не содержат цитаты о "войне и переговорах, ведущихся одновременно". Исторические источники не фиксируют таких слов императора, а следовательно это высказывание следует считать апокрифическим
Со своей стороны, Коваленко предложил другую цитату, характеризующую россиян.
А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-нибудь не солгал. Ложь – то кровь русская
Дополнение
Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что россия не хочет войны, но готова воевать сколько придется. В качестве примера он привел войну со Швецией, которая длилась 21 год.