В Стамбуле мединский пытался давить на украинскую делегацию фейковыми цитатами Бисмарка и Наполеона - ЦПД

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский попытался давить на украинских делегатов, цитируя Отто фон Бисмарка и Наполеона Бонапарта.

Впрочем, обе упомянутые исторические фигуры никогда не говорили того, что приписал им мединский, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

мединский приписал Бисмарку и Наполеону цитаты, которых они не говорили. Жаль, что те умерли, поэтому опровергну это за них - написал Коваленко.

В частности, мединский привел следующие слова, которые якобы говорил "железный канцлер" Германии Отто фон Бисмарк:

Никогда не пытайтесь обмануть россиян… рано или поздно россияне всегда приходят за своим

На самом деле - эта цитата не имеет подтверждения в подлинных высказываниях Бисмарка и считается апокрифической. Ни в каких мемуарах, речах или письмах Отто фон Бисмарка не найдено таких слов. Немецкие историки, в частности сотрудники Фонда Бисмарка прямо опровергли подобные "высказывания" – Бисмарк не говорил ничего подобного - сообщил Коваленко.

Кроме того, мединский приписал императору французов Наполеону Бонапарту следующие слова: "Война и переговоры ведутся одновременно".

Ни одна известная переписка, мемуары или высказывания Наполеона не содержат цитаты о "войне и переговорах, ведущихся одновременно". Исторические источники не фиксируют таких слов императора, а следовательно это высказывание следует считать апокрифическим - отметил руководитель ЦПД.

Со своей стороны, Коваленко предложил другую цитату, характеризующую россиян.

А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-нибудь не солгал. Ложь – то кровь русская - сказал Коваленко.

Дополнение

Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что россия не хочет войны, но готова воевать сколько придется. В качестве примера он привел войну со Швецией, которая длилась 21 год.