У Стамбулі мединський намагався тиснути на українську делегацію фейковими цитатами Бісмарка і Наполеона - ЦПД

Під час переговорів у Стамбулі голова російської делегації володимир мединський спробував тиснути на українських делегатів, цитуючи Отто фон Бісмарка та Наполеона Бонапарта.

Втім, обидві згадані історичні постаті ніколи не говорили того, що приписав їм мединський, повідомив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

мединський приписав Бісмарку та Наполеону цитати, яких вони не говорили. Шкода, що ті померли, тому спростую це за них - написав Коваленко.

Зокрема, мединський навів наступні слова, які нібито казав "залізний канцлер" Німеччини Отто фон Бісмарк:

Ніколи не намагайтеся обманути росіян… рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм

Насправді - ця цитата не має підтвердження в автентичних висловлюваннях Бісмарка і вважається апокрифічною. У жодних мемуарах, промовах чи листах Отто фон Бісмарка не знайдено таких слів. Німецькі історики, зокрема співробітники Фонду Бісмарка прямо спростували подібні "вислови" – Бісмарк не говорив нічого подібного - повідомив Коваленко.

Крім того, мединський приписав імператору французів Наполеону Бонапарту наступні слова: "Війна і переговори ведуться одночасно".

Жодне відоме листування, мемуари чи вислови Наполеона не містять цитати про "війну і переговори, що ведуться одночасно". Історичні джерела не фіксують таких слів імператора, а отже це висловлювання слід вважати апокрифічним - зазначив керівник ЦПД.

Зі свого боку, Коваленко запропонував іншу цитату, яка характеризує росіян.

А ось моя цитата: немає серед росіян того, хто колись не збрехав. Брехня - то кров російська - сказав Коваленко.

Доповнення

Під час переговорів з Україною в Стамбулі очільник російської делегації володимир мединський заявив, що росія не хоче війни, але готова воювати скільки доведеться. Як приклад він навів війну зі Швецією, яка тривала 21 рік.