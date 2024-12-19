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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина выиграет экономическую войну против россии - The Economist

Украина выиграет экономическую войну против россии - The Economist

Киев  •  УНН

 • 1561 просмотра

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Украинская экономика демонстрирует лучшие показатели, чем российская впервые с начала вторжения. НБУ прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году, тогда как рф ожидает лишь 0,5-1,5% в 2025 году.

Украинская экономика, хотя и сократилась на четверть по сравнению с 2021 годом, впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году демонстрирует преимущества над российской по ряду ключевых показателей, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и 4,3% в 2025 году. Валюта остается стабильной, а процентная ставка на уровне 13,5% достигла самого низкого показателя за последние 30 месяцев. Для сравнения, в России ожидается повышение ставок до 23% из-за ослабления рубля, тогда как рост ВВП прогнозируется лишь на уровне 0,5-1,5% в 2025 году.

НБУ повысил учетную ставку до 13,5%: с какой целью12 дек. 2024, 12:11 • 13149 просмотров

Однако Украина сталкивается с рядом вызовов: обострением войны, истощением ресурсов и политическими рисками, связанными с Дональдом Трампом. В июле 2023 года, после выхода России из зерновой сделки, Украина открыла собственный морской коридор. С помощью дронов и ракет она обеспечила безопасность транспортировки, возобновив поставки зерна, металлов и минералов - второго по значимости экспортного товара страны.

Эти меры, вместе с международной помощью, не позволили россии лишить Украину ресурсов и мотивации для продолжения борьбы. В то же время Украина входит в период, когда экономика сталкивается с серьезными проблемами: дефицитом энергоресурсов, рабочей силы и финансов.

Энергетика

Российские атаки существенно снизили энергетический потенциал Украины: доступными остаются менее половины довоенных генерирующих мощностей в 36 ГВт. В декабре Украина увеличила импорт электроэнергии из ЕС на четверть, до 2,1 ГВт. Бизнес активно использует альтернативные источники энергии: биогаз, дизельные генераторы, солнечную и ветровую энергию. По прогнозам, к 2025 году средний дефицит электроэнергии снизится до 6%, а к 2026 году - до 3%.

Потребление электричества на одном уровне, импорт из 5 стран на фоне дефицита продолжается - Укрэнерго19 дек. 2024, 10:36 • 11219 просмотров

Рабочая сила

С начала войны количество работников сократилось более чем на 20%, до 13 млн человек. Спрос на рабочую силу остается высоким: недельное количество вакансий достигает 65 тысяч, однако на одну позицию подается лишь 1,3 заявки, по сравнению с двумя в 2021 году. Военные и экономические ведомства соревнуются за баланс в мобилизации, что влияет на критические отрасли, где от мобилизации можно защитить только половину работников.

Финансы

Украинские малые предприятия сталкиваются с трудностями в финансировании своей деятельности, а долгосрочные инвестиции практически недоступны. Рост расходов на бизнес сократил прибыли, а экспортеры не могут переложить эти расходы на клиентов из-за конкуренции на мировых рынках. Правительственный бюджетный дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 20% ВВП, из которых $38 млрд планируется покрыть внешним финансированием.

Страны G7 в июне 2023 года согласовали пакет помощи на $50 млрд, который частично должен финансироваться за счет замороженных российских активов. Однако поддержка этого плана со стороны США остается под вопросом. Хотя Украина сможет продержаться в 2025 году благодаря финансированию от ЕС и других стран G7, в 2026 году ситуация может обостриться, если США откажутся от участия в программе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 миллиардов долларов средств от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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