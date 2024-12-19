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Потребление электричества на одном уровне, импорт из 5 стран на фоне дефицита продолжается - Укрэнерго

Потребление электричества на одном уровне, импорт из 5 стран на фоне дефицита продолжается - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 7121 просмотра

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В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности после 12 массированных атак. Импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран общим объемом 10 422 МВт-ч.

Потребление электричества в Украине держится на уровне, соответствующем сезонным показателям, и в энергосистеме - значительный дефицит мощности, поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Потребление

Сегодня, 19 декабря, по состоянию на 7:00, уровень потребления электроэнергии был таким же, как и в предыдущий день - во вторник. Вчера, 18 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% ниже, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 17 декабря.

«Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Сегодня остается необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, не используйте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 20:00», - отметили в компании.

За прошедшие сутки, по данным Минэнерго, энергетики восстановили питание для 16 051 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 422 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 862 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.09 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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