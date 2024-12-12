НБУ повысил учетную ставку до 13,5%: с какой целью
Киев • УНН
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5% для сдерживания инфляции. Регулятор планирует продолжить ужесточение монетарной политики для достижения целевого показателя инфляции в 5%.
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%
Отмечается, что в течение последних месяцев инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ. При этом ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет стремиться к цели 5%, а объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
В то же время, как указали в НБУ, ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
"С целью сохранения устойчивости валютного рынка, недопущения разбалансировки ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели правление НБУ решило повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,5%", - говорится в сообщении.
НБУ, как указано, "видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к 5% цели на горизонте политики".
Сохранение устойчивости валютного рынка, как отметили в регуляторе, будет оставаться важным фактором возвращения инфляции на траекторию снижения. Учитывая достаточные объемы международной помощи, способность НБУ компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания будет оставаться значительной.
"НБУ продолжит ужесточение процентной политики на ближайших заседаниях правления по монетарным вопросам в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий", - указали в Нацбанке.
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