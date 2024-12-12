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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экономика Украины замедлила рост до 4%: какие отрасли показали результаты

Экономика Украины замедлила рост до 4%: какие отрасли показали результаты

Киев  •  УНН

 • 5656 просмотра

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За 11 месяцев 2024 года экономика Украины продемонстрировала рост на 4%. Основными драйверами стали транспорт, строительство, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

Экономика Украины выросла на 4% за 11 месяцев 2024 года, замедлившись в ноябре в годовом измерении, основные драйверы роста - транспорт, строительство и переработка, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.

Детали

"За 11 месяцев 2024 года украинская экономика выросла  на 4% [±0,5%]. В ноябре темпы роста немного замедлились и составили 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года", - говорится в сообщении.

Драйверами роста экономики в 2024 году, как указано, остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля.

"Свою роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, "єОселя" и другие в рамках политики "Сделано в Украине". Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отрасли, демонстрировавшие положительную динамику в ноябре, как сообщается, следующие:

- транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора);

- строительство (благодаря программам господдержки);

- внутренняя торговля (причины - устойчивый внутренний спрос и предложение товаров);

- перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличия альтернативных мощностей энергообеспечения).

- добывающая промышленность (работе новых скважин по добыче газа).

Экономика Украины показала рост на 4,2%: какие отрасли помогли18 нояб. 2024, 09:46 • 15299 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
ukrainaУкраина