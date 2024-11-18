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Экономика Украины показала рост на 4,2%: какие отрасли помогли

Экономика Украины показала рост на 4,2%: какие отрасли помогли

Киев  •  УНН

 • 430 просмотра

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ВВП Украины вырос на 4,2% за январь-октябрь 2024 года, с основными драйверами в транспорте, строительстве и промышленности. В октябре рост составил 1,3% по сравнению с прошлым годом, несмотря на падение в аграрном секторе.

ВВП Украины вырос на 4,2% за десять месяцев 2024 года, рост поддерживают транспорт, строительство и промышленность, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Детали

«По итогам 10 месяцев украинская экономика выросла на 4,2%», - сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

По его словам, «благодаря реализации программ восстановления и повышению спроса на строительные работы продолжает демонстрировать восходящую динамику отрасль строительства». «Среди драйверов роста экономики страны также транспорт - прежде всего благодаря стабильной работе зернового коридора. Наконец, спрос на продукцию перерабатывающей промышленности, в частности сектора ОПК, обуславливает рост в этой отрасли», - рассказал Соболев.

Рост ВВП в октябре 2024 года к октябрю 2023-го, как указано, зафиксирован на уровне 1,3%. Транспорт, переработка и строительство продолжали демонстрировать высокую положительную динамику. «В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина - ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Минэкономики, в сентябре 2024 года рост ВВП был зафиксирован на уровне 3,8%, а за девять месяцев - 4,5%.

Чтобы гарантировать запланированный рост ВВП Украине, нужно еще 4,5 миллиона работников - Минэкономики22 июл. 2024, 19:22 • 28857 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина