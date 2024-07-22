Кадровый дефицит в Украине существенно влияет на экономику сегодня и, согласно прогнозу правительства, будет влиять в будущем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на встрече с представителями Международного валютного фонда заявила, что для стабильного роста ВВП Украина нуждается в нескольких миллионах рабочих.

По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно - заявила Бережная.

По ее словам, в 2021 году официальный рынок труда охватывал 11,5 млн работников, когда в 2023 показатель уменьшился до 9 млн официально трудоустроенных украинцев.

Чтобы решить проблему структурной безработицы, государство помогает людям адаптироваться к изменениям спроса на рынке труда. В частности, предлагая овладеть новыми для себя, востребованными на рынке профессиями с помощью программ обучения или курсов по повышению квалификации - объяснили в ведомстве.

Также указано, что сейчас завершается работа над текстом модернизации трудового законодательства, в соответствии с которым ситуация на рынке труда должна улучшиться.

Дополнение

В то же время первый заместитель министра экономики Алексей Соболев отметил, что за последние полгода ВВП Украины вырос на 4,1%. По его словам, рост ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

Что касается прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации с безопасностью - добавил он.

Напомним

В Минэкономики заявили, что в июне 2024 года ВВП Украины увеличился на 1,1% по сравнению с июнем предыдущего года. В целом, за первые шесть месяцев года, рост ВВП оценен в 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.