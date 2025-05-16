Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта

В Украине продолжается масштабная реформа фармацевтического рынка. Власть и Министерство здравоохранения декларируют цели по снижению цен на лекарственные средства и повышению доступности медикаментов. Однако без взвешенного подхода изменения могут ухудшить ситуацию для пациентов. Об этом рассказала глава ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация ФАРМРАДА" Елена Прудникова в эксклюзивном комментарии для УНН.

Остатки товаров, которые были ввезены до того (до старта регулирования фармрынка – ред.), закончатся. Мы уже видим определенный перечень дефицита лекарственных средств. Вы представляете, какой это стресс будет для человека? То есть, придется что-то менять, искать что-то другое. Будут возить сумками из-за границы, будет теневой рынок реализации лекарственных средств - предостерегла Прудникова.

Эксперт отметила, что в случае нехватки медикаментов это прежде всего будет касаться импортных, оригинальных и инновационных лекарственных средств. В то же время она напомнила, что одной из ключевых причин высоких цен на лекарства ранее считались маркетинговые платежи, однако их запрет ситуации не улучшил.

В борьбе за снижение цен существовало такое мнение, и я даже я сама так считала, что высокие цены на лекарственные средства, потому что в цене заложены маркетинговые платежи. То есть, производитель платит аптечной сети за реализацию лекарственных средств, минус 30, минус 40 процентов. Но прошло уже более 2 месяцев, как маркетинг запрещен, цены не снизились, а на некоторые препараты они выросли - подчеркнула специалистка.



Комментируя другие решения в рамках нового регулирования, в частности внедрение списка ТОП-100 лекарственных средств, на которые было объявлено снижение цен, Елена Прудникова отметила, что, хотя стоимость препаратов из этого перечня действительно уменьшилась, цены на другие позиции, которые не вошли в список, наоборот - выросли. По ее словам, повышение было незначительным – в пределах 10–15%, однако оно все же имело место. Она подчеркнула, что пациенты ожидали снижения именно на те препараты, которые им нужны, что привело к волне разочарования и негативных отзывов. Чтобы избежать недоразумений, Прудникова даже вывесила в своей аптеке печатный список медикаментов с указанием цен, которые должны были быть снижены. В то же время она подчеркнула, что общий эффект от таких действий оказался не в пользу пациентов, как ожидалось, а скорее наоборот.

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Кроме того, подобные риски, по мнению эксперта, связаны и с идеей привлечения "Укрпочты" к выполнению функций аптек – в частности доставки лекарств. Она отметила, что в селах почтовые отделения работают лишь несколько раз в неделю, а мобильные аптеки появляются еще реже. Зато люди рассчитывают на ежедневный доступ к необходимым медикаментам вблизи своего дома.

"Руководитель почты работает три раза в неделю, но она часто болеет, и в этот период не выплачиваются пенсии. Люди приходят и берут у нас в долг лекарственные средства. Держит энтузиазм и желание помочь. Мне звонят в 11 ночи: температура у ребенка, спасайте. Я иду, открываю аптеку даже во время комендантского часа… и открываю, и отпускаю, и спасаю. Ведь человеческая жизнь принципиально зависит от того, насколько быстро будет оказана помощь в виде лекарственного средства", – поделилась глава ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация ФАРМРАДА".

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В общем, фармацевтический рынок сталкивается с дефицитом кадров и убыточностью аптек в селах. В отрасли отмечают: без комплексных изменений реформа может нанести непоправимый вред системе. Эксперты призывают правительство сосредоточиться на реимбурсации, страховании, развитии электронных рецептов и поддержке аптек в громадах.

"Реформы должны не разрушать систему, а менять ее в пользу людей", – подытожила Прудникова.