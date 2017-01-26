Як водіям уберегтися від сурогатного пального – експертні поради

“Стандартні поради. Перша — не думайте що зараз якщо на заправці паливо коштує набагато дешевше ніж у конкурентів — не думайте що це робиться для вас. Якщо паливо набагато дешевше — а це понад 70-80 коп, ніж середня ціна, то це означає що або трейдер не сплачує податки у повному обсязі, або він реалізує паливо, яке за своїми характеристиками не відповідає технічному регламенту. Тому краще заправлятися там, де ціна не занижена”, — сказав Г.Рябцев.

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Також експерт зазначив, що надійніше заправлятися на брендових заправках. При цьому, обираючи заправку, потрібно попереднього детально вивчити інформацію про неї.

“Друге — ніколи не заправлятися на заправках, які скажімо так, поза брендові, тобто це не національна мережа і не знайома мережа вам.

По-третє, якщо ви хочете вибрати для себе мережу, на якій ви будете заправлятися, то потрібно перше: подивитися що пишуть про цю мережу в ЗМІ. Також треба вивчити сертифікат і паспорт якості, який є в куточку споживача, щоб у паспорті якості, який має бути датований максимум місяцем. У ньому має бути перелік щонайменше 17 характеристик палива. Потрібно і щоб працювала гаряча лінія для перевірки якості, яку можна набрати і переконатися в тому, що там хтось вам відповідає”, — зауважив Г.Рябцев.

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Окрім того, експерт додав, що при виборі автозаправки потрібно звертати увагу і на сервіс.

“І власне, якщо ви вже обрали для себе певну мережу, або кілька мереж, у яких ви заправляєтесь, і навіть отримали відповідну картку — не жалкуйте кількох гривень для того, хто заправляє ваш автомобіль, тому що такі контакти убезпечать вас від можливих несподіванок, адже після того, як на заправку навідалась автоцистерна, бензовоз, то протягом певного періоду часу бажано не заправлятися на цій заправці. І саме той хто заправляє може вас повідомити, що у них був бензовоз і краще не заправлятися.

Обов’язково щоб вам видавали товарний чек після заправки. Якщо у вас питають, чи видавати вам чек чи ні — краще знову ж таки на цій заправці у майбутньому не заправлятися”, — зазначив Г.Рябцев.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.

За підсумками минулого року, український ринок автогазу зріс на третину.

Також нагадаємо, одна з найбільших мереж АЗК WOG до 2020 року планує вдвічі збільшити кількість власних газових заправок.