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Как водителям уберечься от суррогатного топлива - экспертные советы

Киев • УНН

 • 16412 просмотра

КИЕВ. 26 ЯНВАРЯ. УНН. Эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии УНН рассказал о том, как выбрать комплекс для заправки авто и уберечься от суррогатного топлива.

"Стандартные советы. Первый - не думайте, что сейчас если на заправке топливо стоит намного дешевле чем у конкурентов - не думайте что это делается для вас. Если топливо гораздо дешевле - а это более 70-80 коп, чем средняя цена, то это значит, что или трейдер не платит налоги в полном объеме, или он реализует топливо, которое по своим характеристикам не соответствует техническому регламенту. Поэтому лучше заправляться там, где цена не занижена ", - сказал Г.Рябцев.

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Также эксперт отметил, что надежнее заправляться на брендовых заправках. При этом, выбирая заправку, нужно предварительно детально изучить информацию о ней.

"Второе - никогда не заправляться на заправках, скажем так, вне брендовых, то есть это не национальная сеть и не знакомая сеть вам.

В-третьих, если вы хотите выбрать для себя сеть, на которой вы будете заправляться, то нужно во-первых: посмотреть что пишут об этой сети в СМИ. Также надо изучить сертификат и паспорт качества, который есть в уголке потребителя, чтобы в паспорте качества, который должен быть датирован максимум месяцем. В нем должен быть перечень не менее 17 характеристик топлива. Нужно и чтобы работала горячая линия для проверки качества, которую можно набрать и убедиться в том, что там кто-то вам отвечает ", - отметил Г.Рябцев.

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Кроме того, эксперт добавил, что при выборе автозаправки нужно обращать внимание и на сервис.

"И собственно, если вы уже выбрали для себя определенную сеть, или несколько сетей, на которых вы заправляетесь, а также получили соответствующую карточку - не жалейте нескольких гривен для того, кто заправляет ваш автомобиль, потому что такие контакты обезопасят вас от возможных неожиданностей, ведь после того, как на заправку наведалась автоцистерна, бензовоз, то в течение определенного периода времени желательно не заправляться на этой заправке. И именно тот, кто заправляет может вас сообщить, что у них был бензовоз и лучше не заправляться.

Обязательно чтобы вам выдавали товарный чек после заправки. Если у вас спрашивают, выдавать вам чек или нет - лучше опять же на этой заправке в будущем не заправляться ", - отметил Г.Рябцев.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа .

По итогам прошлого года, украинский рынок автогаза вырос на треть .

Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок .

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