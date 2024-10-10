Як на Київщині реалізовується Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?": Кравченко розповів деталі
Київ • УНН
На Київщині реалізовано заходи програми "Ти як?". Створено сервіси психосоціальної допомоги, підтримки ветеранів та ВПО, функціонують центри ментального здоров'я та проводиться навчання фахівців.
У Всесвітній день ментального здоров’я начальник Київської ОВА Руслан Кравченко підвів підсумки реалізації на Київщині заходів Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською, передає УНН.
Усі 69 громад області створюють сервіси з психосоціальної допомоги та підтримки в місцях, де люди щодня контактують із державними та місцевими інституціями. Проводяться заходи з підвищення кваліфікації фахівців у галузі психічного здоров’я та навчання мешканців Київщини дбати про своє ментальне здоров’я.
"В рамках програми на Київщині підтримуємо ветеранів, військових та їхні родини. Громади працюють над створенням ветеранських просторів за принципом "рівний рівному". Вони вже функціонують у Броварській та Бориспільській громадах. В області надається психологічна допомога соціально вразливим категоріям населення, зокрема ВПО", – зазначив Руслан Кравченко.
Він також додав, що на Київщині функціонує Київський обласний центр ментального здоров’я, де надається професійна психологічна, реабілітаційна та медична допомога військовослужбовцям. Крім того, створено два Центри ментального здоров’я в Білій Церкві та Борисполі. За підтримки USAID та MH4U КОВА ініціює створення координаційних рад з психічного здоров’я в громадах.
Разом з громадською організацією "Простір Можливостей" навчено 100 медичних працівників первинної ланки етики спілкування з ветеранами.
2 університети — Білоцерківський національний аграрний університет та Університет Григорія Сковороди в Переяславі долучилися до пілотного проекту з Координаційним центром психічного здоров’я.
"Це не повний перелік всього, що вдалося зробити за останній рік. Але проблема, на жаль, настільки масштабна, що зупинятися не плануємо. Тому, дбаємо про своє ментальне здоров’я та своїх близьких – і щодня ставимо їм важливе питання "Ти як?". Головне – це не відкладати на потім піклування про себе та своє ментальне здоров’я. І в разі потреби, не соромитися звертатися за допомогою фахівців", – підкреслив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Турбота про емоційний стан кожної людини: на Київщині обговорили проблеми відновлення ментального здоров’я10.10.24, 18:00 • 16211 переглядiв