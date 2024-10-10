Как на Киевщине реализуется Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?": Кравченко рассказал детали

Во Всемирный день ментального здоровья начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко подвел итоги реализации на Киевщине мероприятий Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской, передает УНН.

Все 69 громад области создают сервисы по психосоциальной помощи и поддержке в местах, где люди ежедневно контактируют с государственными и местными институтами. Проводятся мероприятия по повышению квалификации специалистов в области психического здоровья и обучение жителей Киевщины заботиться о своем ментальном здоровье.

"В рамках программы на Киевщине поддерживаем ветеранов, военных и их семьи. Громады работают над созданием ветеранских пространств по принципу "равный равному". Они уже функционируют в Броварской и Бориспольской громадах. В области оказывается психологическая помощь социально уязвимым категориям населения, в частности ВПЛ", - отметил Руслан Кравченко.

Он также добавил, что на Киевщине функционирует Киевский областной центр ментального здоровья, где предоставляется профессиональная психологическая, реабилитационная и медицинская помощь военнослужащим. Кроме того, созданы два Центра ментального здоровья в Белой Церкви и Борисполе. При поддержке USAID и MH4U КОВА инициирует создание координационных советов по психическому здоровью в громадах.

Вместе с общественной организацией "Пространство Возможностей" обучено 100 медицинских работников первичного звена этике общения с ветеранами.

2 университета - Белоцерковский национальный аграрный университет и Университет Григория Сковороды в Переяславе присоединились к пилотному проекту с Координационным центром психического здоровья.

"Это не полный перечень всего, что удалось сделать за последний год. Но проблема, к сожалению, настолько масштабная, что останавливаться не планируем. Поэтому, заботимся о своем ментальном здоровье и своих близких - и ежедневно задаем им важный вопрос "Ты как?". Главное - это не откладывать на потом заботу о себе и своем ментальном здоровье. И в случае необходимости, не стесняться обращаться за помощью специалистов", - подчеркнул начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Забота об эмоциональном состоянии каждого человека: на Киевщине обсудили проблемы восстановления ментального здоровья