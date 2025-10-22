Walmart призупинить найм іноземних фахівців через нові збори Трампа

У відповідь на введений Трампом новий збір у розмірі 100 000 доларів за кожну нову заяву на візу, Walmart, один з найбільших роботодавців США призупинить найм кандидатів, яким потрібні візи H-1B.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Вloomberg.

Деталі

Американська гігант роздрібної торгівлі Walmart, в якому працює близько 1,6 млн людей по всій території США, підтвердив, що припинить наймати кандидатів, яким потрібні візи H-1B. Рішення оголошено у відповідь на новий збір адміністрації Трампа у розмірі 100 000 доларів США, який наразі сколихнув американських роботодавців.

Корпорація, що управляє мережею гіпермаркетів та універмагів прокоментувала рішення, вказавши, що у Walmart віддані найму та інвестуванню, а також прагнутимуть "найкращим чином обслуговувати клієнтів". Втім, як підкреслюється в повідомленні, компанія планує зберігати поки що "обережний підхід до програми H-1B".

Довідка

Минулого місяця адміністрація Дональда Трампа запровадила плату в розмірі 100 000 доларів США за нові заявки на отримання візи H-1B, у рамках перегляду візової програми, з метою обмежити її надмірне використання. Відповідний крок мав відгук у технологічній та інших галузях, де працюють тисячі власників таких віз.

Нагадаємо

