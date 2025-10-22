$41.740.01
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11360 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13816 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35 • 20289 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30 • 29093 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27469 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35207 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57 • 45609 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 44058 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35315 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Walmart призупинить найм іноземних фахівців через нові збори Трампа

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Walmart призупинить наймання кандидатів, яким потрібні візи H-1B, у відповідь на новий збір адміністрації Трампа у розмірі 100 000 доларів за кожну нову заяву на візу. Компанія, яка є одним з найбільших роботодавців США, планує зберігати обережний підхід до програми H-1B.

Walmart призупинить найм іноземних фахівців через нові збори Трампа

У відповідь на введений Трампом новий збір у розмірі 100 000 доларів за кожну нову заяву на візу, Walmart, один з найбільших роботодавців США призупинить найм кандидатів, яким потрібні візи H-1B.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Вloomberg.

Деталі

Американська гігант роздрібної торгівлі Walmart, в якому працює близько 1,6 млн людей по всій території США, підтвердив, що припинить наймати кандидатів, яким потрібні візи H-1B. Рішення оголошено у відповідь на новий збір адміністрації Трампа у розмірі 100 000 доларів США, який наразі сколихнув американських роботодавців.

Корпорація, що управляє мережею гіпермаркетів та універмагів прокоментувала рішення, вказавши, що у Walmart віддані найму та інвестуванню, а також прагнутимуть "найкращим чином обслуговувати клієнтів". Втім, як підкреслюється в повідомленні, компанія планує зберігати поки що "обережний підхід до програми H-1B".

Довідка

Минулого місяця адміністрація Дональда Трампа запровадила плату в розмірі 100 000 доларів США за нові заявки на отримання візи H-1B, у рамках перегляду візової програми, з метою обмежити її надмірне використання. Відповідний крок мав відгук у технологічній та інших галузях, де працюють тисячі власників таких віз.

Нагадаємо

Apple підтвердила, що прибрала з App Store ICEBlock та подібні застосунки, які повідомляли користувачам про місцеперебування агентів Імміграційної та митної служби США.

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Вибори в США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки