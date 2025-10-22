Walmart приостановит наем иностранных специалистов из-за новых сборов Трампа
Киев • УНН
Walmart приостановит наем кандидатов, которым нужны визы H-1B, в ответ на новый сбор администрации Трампа в размере 100 000 долларов за каждую новую заявку на визу. Компания, являющаяся одним из крупнейших работодателей США, планирует сохранять осторожный подход к программе H-1B.
Передает УНН со ссылкой на ВВС и Bloomberg.
Детали
Американский гигант розничной торговли Walmart, в котором работает около 1,6 млн человек по всей территории США, подтвердил, что прекратит нанимать кандидатов, которым нужны визы H-1B. Решение объявлено в ответ на новый сбор администрации Трампа в размере 100 000 долларов США, который сейчас всколыхнул американских работодателей.
Корпорация, управляющая сетью гипермаркетов и универмагов, прокомментировала решение, указав, что в Walmart преданы найму и инвестированию, а также будут стремиться "наилучшим образом обслуживать клиентов". Впрочем, как подчеркивается в сообщении, компания планирует сохранять пока что "осторожный подход к программе H-1B".
Справка
В прошлом месяце администрация Дональда Трампа ввела плату в размере 100 000 долларов США за новые заявки на получение визы H-1B, в рамках пересмотра визовой программы, с целью ограничить ее чрезмерное использование. Соответствующий шаг имел отклик в технологической и других отраслях, где работают тысячи владельцев таких виз.
Напомним
Apple подтвердила, что убрала из App Store ICEBlock и подобные приложения, которые сообщали пользователям о местонахождении агентов Иммиграционной и таможенной службы США.