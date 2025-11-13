Витік аміаку в американському штаті Оклахома: сотні евакуйованих, десятки госпіталізованих – ЗМІ
Київ • УНН
У Везерфорді, штат Оклахома, стався витік аміаку з автоцистерни, що призвів до евакуації сотень людей та госпіталізації 36 осіб з респіраторними проблемами. Влада закликає мешканців залишатися в приміщеннях, поки фахівці ліквідовують хімічну загрозу.
У місті Везерфорд, штат Оклахома у США, стався масштабний витік безводного аміаку з автоцистерни, припаркованої біля готелю. Через отруйну хмару газу сотні людей були евакуйовані, а щонайменше 36 осіб доправили до лікарні з респіраторними проблемами, повідомили місцеві чиновники на пресконференції, інформує NBC News, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався близько 22:00 середи. Частину потерпілих перевезли до інших медзакладів для подальшого лікування. Влада наказала від 500 до 600 мешканцям залишатися в укриттях, а кілька будинків для людей похилого віку евакуювали. Школи тимчасово закриті, а підприємствам у зоні ризику рекомендовано призупинити роботу.
За даними рятувальників, витік уже локалізовано, але відсутність вітру ускладнює розсіювання газу. На місці працюють фахівці з ліквідації хімічних загроз і підрозділи Національної гвардії Оклахоми.
Безводний аміак широко застосовується у сільському господарстві як азотне добриво, однак у разі контакту з ним у газоподібному або рідкому стані можливі хімічні опіки. Влада закликає жителів Везерфорда, де проживає близько 12 тисяч осіб, утриматися від виходу на вулицю до повного усунення загрози.
