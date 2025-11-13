Утечка аммиака в американском штате Оклахома: сотни эвакуированных, десятки госпитализированных – СМИ

В городе Уэзерфорд, штат Оклахома, США, произошла масштабная утечка безводного аммиака из автоцистерны, припаркованной возле отеля. Из-за ядовитого облака газа сотни людей были эвакуированы, а по меньшей мере 36 человек доставлены в больницу с респираторными проблемами, сообщили местные чиновники на пресс-конференции, информирует NBC News, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел около 22:00 среды. Часть пострадавших перевезли в другие медучреждения для дальнейшего лечения. Власти приказали от 500 до 600 жителям оставаться в укрытиях, а несколько домов престарелых эвакуировали. Школы временно закрыты, а предприятиям в зоне риска рекомендовано приостановить работу.

По данным спасателей, утечка уже локализована, но отсутствие ветра затрудняет рассеивание газа. На месте работают специалисты по ликвидации химических угроз и подразделения Национальной гвардии Оклахомы.

Безводный аммиак широко применяется в сельском хозяйстве как азотное удобрение, однако в случае контакта с ним в газообразном или жидком состоянии возможны химические ожоги. Власти призывают жителей Уэзерфорда, где проживает около 12 тысяч человек, воздержаться от выхода на улицу до полного устранения угрозы.

