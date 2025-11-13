$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Утечка аммиака в американском штате Оклахома: сотни эвакуированных, десятки госпитализированных – СМИ

Киев • УНН

В Уэтерфорде, штат Оклахома, произошла утечка аммиака из автоцистерны, что привело к эвакуации сотен людей и госпитализации 36 человек с респираторными проблемами. Власти призывают жителей оставаться в помещениях, пока специалисты ликвидируют химическую угрозу.

Утечка аммиака в американском штате Оклахома: сотни эвакуированных, десятки госпитализированных – СМИ

В городе Уэзерфорд, штат Оклахома, США, произошла масштабная утечка безводного аммиака из автоцистерны, припаркованной возле отеля. Из-за ядовитого облака газа сотни людей были эвакуированы, а по меньшей мере 36 человек доставлены в больницу с респираторными проблемами, сообщили местные чиновники на пресс-конференции, информирует NBC News, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел около 22:00 среды. Часть пострадавших перевезли в другие медучреждения для дальнейшего лечения. Власти приказали от 500 до 600 жителям оставаться в укрытиях, а несколько домов престарелых эвакуировали. Школы временно закрыты, а предприятиям в зоне риска рекомендовано приостановить работу.

По данным спасателей, утечка уже локализована, но отсутствие ветра затрудняет рассеивание газа. На месте работают специалисты по ликвидации химических угроз и подразделения Национальной гвардии Оклахомы.

Безводный аммиак широко применяется в сельском хозяйстве как азотное удобрение, однако в случае контакта с ним в газообразном или жидком состоянии возможны химические ожоги. Власти призывают жителей Уэзерфорда, где проживает около 12 тысяч человек, воздержаться от выхода на улицу до полного устранения угрозы.

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Оклахома
Соединённые Штаты