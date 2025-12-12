Виробляє понад 50% артилерійських гільз і є важливим для впк рф: на заводі в орську сталась пожежа

$42.270.01
49.520.30
ukenru
08:29 • 774 перегляди
Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі - Le Monde
Ексклюзив
07:00 • 5548 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 15828 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 28505 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 37910 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 33314 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 33547 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 47785 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21892 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21813 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.7м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 10669 перегляди
ЄС непохитний у прагненні справедливого миру для України без зародків нових конфліктів - фон дер Ляєн12 грудня, 00:04 • 4020 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 12917 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 12208 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 13257 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 47785 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 52936 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 53161 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 63861 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 64307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Александр Стубб
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 33294 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 34815 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 40071 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 36258 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 44450 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

Виробляє понад 50% артилерійських гільз і є важливим для впк рф: на заводі в орську сталась пожежа

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У російському Орську 12 грудня сталася пожежа на механічному заводі, який випускає понад 50% артилерійських гільз певних калібрів та комплектуючі для РСЗВ. Над містом піднявся великий стовп чорного диму, підприємство має важливе значення для російського ВПК.

Виробляє понад 50% артилерійських гільз і є важливим для впк рф: на заводі в орську сталась пожежа

У п’ятницю, 12 грудня, в місті орськ оренбузської області росії сталась пожежа на механічному заводі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Над містом піднявся великий стовп чорного диму. За словами місцевих жителів, загорівся механічний завод.

У мережі з’явились відповідні фото і відео.

Також повідомляється, що дане підприємство є важливим для російського ВПК - воно випускає понад 50% артилерійських гільз певних калібрів і комплектуючі для реактивних систем залпового вогню.

Саме місто орськ знаходиться у понад 2000 км від українського кордону.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському ярославлі. Даний завод має стратегічне значення для російської економіки та військової машини, адже він займається виробництвом від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастил.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна