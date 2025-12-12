Виробляє понад 50% артилерійських гільз і є важливим для впк рф: на заводі в орську сталась пожежа

У п’ятницю, 12 грудня, в місті орськ оренбузської області росії сталась пожежа на механічному заводі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Над містом піднявся великий стовп чорного диму. За словами місцевих жителів, загорівся механічний завод.

У мережі з’явились відповідні фото і відео.

Також повідомляється, що дане підприємство є важливим для російського ВПК - воно випускає понад 50% артилерійських гільз певних калібрів і комплектуючі для реактивних систем залпового вогню.

Саме місто орськ знаходиться у понад 2000 км від українського кордону.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському ярославлі. Даний завод має стратегічне значення для російської економіки та військової машини, адже він займається виробництвом від автомобільного бензину до палива для реактивних двигунів та мастил.