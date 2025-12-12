Производит более 50% артиллерийских гильз и важен для впк рф: на заводе в орске произошел пожар

$42.270.01
49.520.30
ukenru
08:29 • 770 просмотра
Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе - Le Monde
Эксклюзив
07:00 • 5544 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 15827 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 28501 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 37907 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 33313 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 33547 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47785 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21892 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21813 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.7м/с
87%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 10669 просмотра
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен12 декабря, 00:04 • 4020 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 12918 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 12209 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 13258 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47785 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 52936 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 53161 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 63861 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 64307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Александр Стабб
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Венесуэла
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 33294 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 34815 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 40071 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 36258 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 44450 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Производит более 50% артиллерийских гильз и важен для впк рф: на заводе в орске произошел пожар

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В российском орске 12 декабря произошел пожар на механическом заводе, который выпускает более 50% артиллерийских гильз определенных калибров и комплектующие для РСЗО. Над городом поднялся большой столб черного дыма, предприятие имеет важное значение для российского ВПК.

Производит более 50% артиллерийских гильз и важен для впк рф: на заводе в орске произошел пожар

В пятницу, 12 декабря, в городе орск оренбургской области россии произошел пожар на механическом заводе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Над городом поднялся большой столб черного дыма. По словам местных жителей, загорелся механический завод.

В сети появились соответствующие фото и видео.

Также сообщается, что данное предприятие является важным для российского ВПК - оно выпускает более 50% артиллерийских гильз определенных калибров и комплектующие для реактивных систем залпового огня.

Сам город орск находится в более чем 2000 км от украинской границы.

Напомним

В ночь на 12 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском ярославле. Данный завод имеет стратегическое значение для российской экономики и военной машины, ведь он занимается производством от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных материалов.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Техника
Энергетика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Украина