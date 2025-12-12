Производит более 50% артиллерийских гильз и важен для впк рф: на заводе в орске произошел пожар

В пятницу, 12 декабря, в городе орск оренбургской области россии произошел пожар на механическом заводе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Над городом поднялся большой столб черного дыма. По словам местных жителей, загорелся механический завод.

В сети появились соответствующие фото и видео.

Также сообщается, что данное предприятие является важным для российского ВПК - оно выпускает более 50% артиллерийских гильз определенных калибров и комплектующие для реактивных систем залпового огня.

Сам город орск находится в более чем 2000 км от украинской границы.

Напомним

В ночь на 12 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском ярославле. Данный завод имеет стратегическое значение для российской экономики и военной машины, ведь он занимается производством от автомобильного бензина до топлива для реактивных двигателей и смазочных материалов.