Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Двом іноземцям повідомлено про підозру у вербуванні та сексуальній експлуатації дітей, а також у розповсюдженні дитячої порнографії. Вони платили по 150-200 євро за залучення дітей з малозабезпечених сімей.

Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи

В Україні викрито двох іноземців, які вербували дітей для сексуальної експлуатації та розповсюджували дитячу порнографію. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В ОГП повідомили про підозру двом іноземцям - 33 та 55 років - у вербуванні та сексуальній експлуатації малолітніх і неповнолітніх дітей, а також у виготовленні і розповсюдженні дитячої порнографії. До розслідування залучили ювенальних прокурорів та Головне слідче управління Нацполіції.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним громадянам у вербуванні малолітніх та неповнолітніх дітей для сексуальної експлуатації, їх розбещенні, а також у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 301-1 КК України 

- повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловіки кілька місяців перебували в Україні та шукали дітей із малозабезпечених сімей. Скориставшись їхнім складним матеріальним становищем, вони платили від 150 до 200 євро за залучення дітей до сексуальної експлуатації. 

Скоїли сексуальний злочин проти неповнолітнього і зняли все на відео: на Харківщині двох хлопців відправили у СІЗО09.08.25, 15:34 • 6142 перегляди

Крім того, зловмисники вчиняли розпусні дії щодо дітей, фіксували їх на мобільні телефони та поширювали матеріали в Інтернеті.

Повідомлення про підозру також направлено до компетентного органу країни, громадянами якої є підозрювані. За українським законодавством їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

У правоохоронному комітеті попросили Арахамію посприяти розгляду у ВР законопроєкту про декриміналізацію порно30.07.25, 16:25 • 4732 перегляди

Степан Гафтко

