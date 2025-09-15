Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи

В Україні викрито двох іноземців, які вербували дітей для сексуальної експлуатації та розповсюджували дитячу порнографію. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В ОГП повідомили про підозру двом іноземцям - 33 та 55 років - у вербуванні та сексуальній експлуатації малолітніх і неповнолітніх дітей, а також у виготовленні і розповсюдженні дитячої порнографії. До розслідування залучили ювенальних прокурорів та Головне слідче управління Нацполіції.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним громадянам у вербуванні малолітніх та неповнолітніх дітей для сексуальної експлуатації, їх розбещенні, а також у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 301-1 КК України - повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловіки кілька місяців перебували в Україні та шукали дітей із малозабезпечених сімей. Скориставшись їхнім складним матеріальним становищем, вони платили від 150 до 200 євро за залучення дітей до сексуальної експлуатації.

Крім того, зловмисники вчиняли розпусні дії щодо дітей, фіксували їх на мобільні телефони та поширювали матеріали в Інтернеті.

Повідомлення про підозру також направлено до компетентного органу країни, громадянами якої є підозрювані. За українським законодавством їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

