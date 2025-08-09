$41.460.00
9 серпня, 06:10 • 25390 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 152038 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 90980 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 231420 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 221809 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 98606 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 143506 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 77337 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55554 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38964 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
На Харківщині двоє хлопців ґвалтували неповнолітнього: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На Харківщині затримано двох підозрюваних, які ґвалтували неповнолітнього та розповсюджували порнографію. Обох фігурантів відправили до СІЗО без права внесення застави.

На Харківщині двоє хлопців ґвалтували неповнолітнього: відкрито кримінальне провадження

На Харківщині затримано двох підозрюваних, які гвалтували неповнолітнього та розповсюджували порнографію. Обох фігурантів відправили до СІЗО без права внесення застави. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

Деталі

14-річний хлопець нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Він підробляв у 20-річного чоловіка, однак після випадкового пошкодження майна, а саме розбитого дзеркала, той разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань.

У липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру. 

- зазначили в прокуратурі. 

За даними слідства, окрім сексуального злочину, до підлітка застосували і фізичну силу. Один із підозрюваних зняв злочин на відео, а потім поширив файл у приватному листуванні.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

20-річному чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України). 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 КК України. 

- повідомили в прокуратурі.

У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника14.07.25, 19:53 • 14303 перегляди

Вероніка Марченко

Кримінал та НП
Харківська область