На Харківщині двоє хлопців ґвалтували неповнолітнього: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
На Харківщині затримано двох підозрюваних, які ґвалтували неповнолітнього та розповсюджували порнографію. Обох фігурантів відправили до СІЗО без права внесення застави.
На Харківщині затримано двох підозрюваних, які гвалтували неповнолітнього та розповсюджували порнографію. Обох фігурантів відправили до СІЗО без права внесення застави. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
14-річний хлопець нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Він підробляв у 20-річного чоловіка, однак після випадкового пошкодження майна, а саме розбитого дзеркала, той разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань.
У липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру.
За даними слідства, окрім сексуального злочину, до підлітка застосували і фізичну силу. Один із підозрюваних зняв злочин на відео, а потім поширив файл у приватному листуванні.
Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
20-річному чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України). 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 КК України.
У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника14.07.25, 19:53 • 14303 перегляди