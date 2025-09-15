$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 1830 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 8924 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 15267 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 40393 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 30637 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30055 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34693 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56715 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72595 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105551 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Теги
Авторы
Архив

публикации
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Двум иностранцам сообщено о подозрении в вербовке и сексуальной эксплуатации детей, а также в распространении детской порнографии. Они платили по 150-200 евро за привлечение детей из малообеспеченных семей.

Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела

В Украине разоблачены двое иностранцев, которые вербовали детей для сексуальной эксплуатации и распространяли детскую порнографию. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

В ОГП сообщили о подозрении двум иностранцам - 33 и 55 лет - в вербовке и сексуальной эксплуатации малолетних и несовершеннолетних детей, а также в изготовлении и распространении детской порнографии. К расследованию привлекли ювенальных прокуроров и Главное следственное управление Нацполиции.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум иностранным гражданам в вербовке малолетних и несовершеннолетних детей для сексуальной эксплуатации, их развращении, а также в изготовлении и распространении детской порнографии по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 и ч. 4 ст. 301-1 УК Украины 

- сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что мужчины несколько месяцев находились в Украине и искали детей из малообеспеченных семей. Воспользовавшись их сложным материальным положением, они платили от 150 до 200 евро за привлечение детей к сексуальной эксплуатации. 

Совершили сексуальное преступление против несовершеннолетнего и сняли все на видео: на Харьковщине двух парней отправили в СИЗО09.08.25, 15:34 • 6142 просмотра

Кроме того, злоумышленники совершали развратные действия в отношении детей, фиксировали их на мобильные телефоны и распространяли материалы в Интернете.

Сообщение о подозрении также направлено в компетентный орган страны, гражданами которой являются подозреваемые. По украинскому законодательству им грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

В правоохранительном комитете попросили Арахамию посодействовать рассмотрению в ВР законопроекта о декриминализации порно30.07.25, 16:25 • 4732 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина