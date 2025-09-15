Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела
Киев • УНН
Двум иностранцам сообщено о подозрении в вербовке и сексуальной эксплуатации детей, а также в распространении детской порнографии. Они платили по 150-200 евро за привлечение детей из малообеспеченных семей.
В Украине разоблачены двое иностранцев, которые вербовали детей для сексуальной эксплуатации и распространяли детскую порнографию. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
В ОГП сообщили о подозрении двум иностранцам - 33 и 55 лет - в вербовке и сексуальной эксплуатации малолетних и несовершеннолетних детей, а также в изготовлении и распространении детской порнографии. К расследованию привлекли ювенальных прокуроров и Главное следственное управление Нацполиции.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум иностранным гражданам в вербовке малолетних и несовершеннолетних детей для сексуальной эксплуатации, их развращении, а также в изготовлении и распространении детской порнографии по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 и ч. 4 ст. 301-1 УК Украины
Следствие установило, что мужчины несколько месяцев находились в Украине и искали детей из малообеспеченных семей. Воспользовавшись их сложным материальным положением, они платили от 150 до 200 евро за привлечение детей к сексуальной эксплуатации.
Кроме того, злоумышленники совершали развратные действия в отношении детей, фиксировали их на мобильные телефоны и распространяли материалы в Интернете.
Сообщение о подозрении также направлено в компетентный орган страны, гражданами которой являются подозреваемые. По украинскому законодательству им грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
