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Вихованці дитячої секції боксу SpartaBox та Favbet Foundation стали переможцями відкритого турніру з боксу

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Днями у місті Тлумач на Івано-Франківщині відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений пам’яті загиблих героїв Тлумаччини, що віддали своє життя за Україну.

Вихованці дитячої секції боксу SpartaBox та Favbet Foundation стали переможцями відкритого турніру з боксу
Фото: Spartabox

Кілька призових місць в ході змагання вдалось вибороти й учням безкоштовної секції боксу, яка вже більш як два роки функціонує в клубі SpartaBox за сприяння Favbet Foundation. Напередодні вихованці клубу провели двотижневий тренувальний табір, щоби підійти до турніру у найкращій формі.

Фото: Spartabox
Фото: Spartabox

Всього у турнірі взяли участь 187 юних боксерів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Донецької, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Житомирської областей, міста Києва та Тлумацької громади. Учасники змагалися в різних вагових категоріях, демонструючи відмінні результати та бойовий дух.

Учні SpartaBox показали чудові результати. Богдан Лозний  та Дамір Литвиненко  вибороли перше місце, а Максим Свистуненко  — друге місце у своїх вагових категоріях. Хоча інші спортсмени, Тимур Литвиненко, Артур Шульгін та Олександр Дячук  не змогли перемогти досвідченіших боксерів на попередніх етапах, вони продовжили боротьбу у неофіційних матчах і спарингах, щоби підвищити свою майстерність та впевненість для майбутніх виступів.

Фото: Spartabox
Фото: Spartabox

Cуддями змагання були суддя національної категорії Володимир Чорний та суддя міжнародної категорії Богдан Чорний, який також є першим наставником боксерської групи, що тренується за підтримки Favbet Foundation.

"Ми пишаємося досягненнями наших боксерів та вдячні тренерами SpartaBox, які підтримують їх на цьому спортивному шляху. Favbet Foundation і надалі підтримуватиме роботу секції та інші ініціативи, що відкривають більше можливостей для українських дітей", — зазначили в Favbet Foundation.

Президент Favbet Foundation Андрій Матюха підкреслив, що підтримка спортивних секцій є частиною проєкту "Клуб супергероїв", який вже більш як 3 роки опікується низкою спортивних та освітніх ініціатив: "Зараз фонд підтримує секції з боксу, боротьби, самбо, футболу та баскетболу. Також ми розвиваємо освітній напрям у співпраці з GoFriends IT Academy та проводимо ІТ-курси для дітей різного віку". 

За його словами, більшість проєктів в межах "Клубу супергероїв" орієнтовані на дітей із сімей ВПО та військовослужбовців. Мета — дати їм гідні можливості розвитку, яких вони могли бути позбавлені через війну.

Лілія Подоляк

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