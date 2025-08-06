Воспитанники детской секции бокса SpartaBox и Favbet Foundation стали победителями открытого турнира по боксу

Фото: Spartabox

Несколько призовых мест в ходе соревнований удалось завоевать и ученикам бесплатной секции бокса, которая уже более двух лет функционирует в клубе SpartaBox при содействии Favbet Foundation. Накануне воспитанники клуба провели двухнедельный тренировочный лагерь, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме.

Фото: Spartabox

Всего в турнире приняли участие 187 юных боксеров из Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Одесской, Херсонской, Житомирской областей, города Киева и Тлумачской общины. Участники соревновались в разных весовых категориях, демонстрируя отличные результаты и боевой дух.

Ученики SpartaBox показали великолепные результаты. Богдан Лозный и Дамир Литвиненко завоевали первое место, а Максим Свистуненко — второе место в своих весовых категориях. Хотя другие спортсмены, Тимур Литвиненко, Артур Шульгин и Александр Дячук, не смогли победить более опытных боксеров на предварительных этапах, они продолжили борьбу в неофициальных матчах и спаррингах, чтобы повысить свое мастерство и уверенность для будущих выступлений.

Фото: Spartabox

Судьями соревнований были судья национальной категории Владимир Чорный и судья международной категории Богдан Чорный, который также является первым наставником боксерской группы, тренирующейся при поддержке Favbet Foundation.

"Мы гордимся достижениями наших боксеров и благодарны тренерам SpartaBox, которые поддерживают их на этом спортивном пути. Favbet Foundation и дальше будет поддерживать работу секции и другие инициативы, открывающие больше возможностей для украинских детей", — отметили в Favbet Foundation.

Президент Favbet Foundation Андрей Матюха подчеркнул, что поддержка спортивных секций является частью проекта "Клуб супергероев", который уже более 3 лет занимается рядом спортивных и образовательных инициатив: "Сейчас фонд поддерживает секции по боксу, борьбе, самбо, футболу и баскетболу. Также мы развиваем образовательное направление в сотрудничестве с GoFriends IT Academy и проводим IT-курсы для детей разного возраста".

По его словам, большинство проектов в рамках "Клуба супергероев" ориентированы на детей из семей ВПЛ и военнослужащих. Цель — предоставить им достойные возможности для развития, которых они могли быть лишены из-за войны.