Вийшов трейлер фільму "Кремлівський чарівник": перші кадри
Французька кінокомпанія Gaumont представила перший трейлер фільму "Кремлівський чарівник", заснованого на книзі Джуліано да Емполі. Стрічка розповідає про події 1990-х років і про політтехнолога, який допомагає майбутньому російському диктатору володимиру путіну прийти до влади, передає УНН.
Деталі
Головний герой фільму - політтехнолог Вадим Баранов, роль якого виконав Пол Дано. За сюжетом він стає радником майбутнього російського диктатора володимира путіна, якого зіграв Джуд Лоу.
Сюжет базується на подіях, що передують піднесенню путіна до влади у росії.
Фільм створено за мотивами роману швейцарського письменника і політолога Джуліано да Емполі. Екранізацією займалася французька компанія Gaumont. Картина вийде у прокат 21 січня.
