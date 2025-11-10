Вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник": первые кадры

$41.980.11
18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление
10 ноября, 09:27
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10 ноября, 10:51
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования
10 ноября, 10:55
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
10 ноября, 13:27
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
14:34
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове
10 ноября, 13:27
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители
10 ноября, 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
10 ноября, 10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00
Вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник": первые кадры

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Французская кинокомпания Gaumont выпустила трейлер фильма "Кремлевский волшебник", основанного на романе Джулиано да Эмполи. Лента рассказывает о политтехнологе, который помогает владимиру путину прийти к власти в 1990-х годах.

Вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник": первые кадры

Французская кинокомпания Gaumont представила первый трейлер фильма "Кремлевский чародей", основанного на книге Джулиано да Эмполи. Лента рассказывает о событиях 1990-х годов и о политтехнологе, который помогает будущему российскому диктатору владимиру путину прийти к власти, передает УНН.

Детали

Главный герой фильма - политтехнолог Вадим Баранов, роль которого исполнил Пол Дано. По сюжету он становится советником будущего российского диктатора владимира путина, которого сыграл Джуд Лоу.

Сюжет основан на событиях, предшествующих приходу путина к власти в россии.

Фильм создан по мотивам романа швейцарского писателя и политолога Джулиано да Эмполи. Экранизацией занималась французская компания Gaumont. Картина выйдет в прокат 21 января.

Напомним

Как писал УНН, британский актер Джуд Лоу получил роль путина в фильме "Кремлевский чародей". Лента будет рассказывать о начале карьеры российского диктатора в 90-х годах.

Алла Киосак

КультураНовости Мира
Фильм
Владимир Путин