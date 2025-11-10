Вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник": первые кадры
Киев • УНН
Французская кинокомпания Gaumont выпустила трейлер фильма "Кремлевский волшебник", основанного на романе Джулиано да Эмполи. Лента рассказывает о политтехнологе, который помогает владимиру путину прийти к власти в 1990-х годах.
Детали
Главный герой фильма - политтехнолог Вадим Баранов, роль которого исполнил Пол Дано. По сюжету он становится советником будущего российского диктатора владимира путина, которого сыграл Джуд Лоу.
Сюжет основан на событиях, предшествующих приходу путина к власти в россии.
Фильм создан по мотивам романа швейцарского писателя и политолога Джулиано да Эмполи. Экранизацией занималась французская компания Gaumont. Картина выйдет в прокат 21 января.
Напомним
Как писал УНН, британский актер Джуд Лоу получил роль путина в фильме "Кремлевский чародей". Лента будет рассказывать о начале карьеры российского диктатора в 90-х годах.