14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
09:39
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Видавали водійські права без навчання: поліція припинила діяльність 70 автошкіл

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Правоохоронці викрили понад 70 автошкіл, які пропонували отримати водійські документи без належного навчання. Слідство встановило, що працівники автошкіл вносили фіктивні дані до електронної бази МВС.

Видавали водійські права без навчання: поліція припинила діяльність 70 автошкіл

Правоохоронні органи припинили діяльність більше 70 автошкіл, які пропонували отримати водійські документи без навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції разом із Головним сервісним центром МВС виявили з початку поточного року порушення у 90 автошколах.

Водночас у більш ніж 70 з них вже анульовано державну акредитацію.

Як встановило слідство, працівники деяких автошкіл, що мали доступ до електронної бази МВС, перетворили процес отримання водійських документів на незаконний бізнес.

У відомчій системі з’являлися записи про нібито відвідування теоретичних занять із Правил дорожнього руху, проходження обов'язкових практичних кроків на автодромі та у місті, а по закінченню фіктивні відомості про успішне складання внутрішніх іспитів у автошколі.

На підставі фіктивних записів автошкола оформлювала офіційну довідку, з якою можна було безперешкодно записатися на іспити до територіального сервісного центру МВС.

Водночас адміністратор ТСЦ МВС, який бачив в системі виконання всіх вимог, допускав кандидата до іспиту, навіть не здогадуючись про фальсифікацію.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Україні правоохоронці будуть оформляти ДТП в електронному вигляді, але поки що не в усіх областях. Цей процес планується впроваджувати поступово до кінця поточного року.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ України