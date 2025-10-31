Видавали водійські права без навчання: поліція припинила діяльність 70 автошкіл
Правоохоронці викрили понад 70 автошкіл, які пропонували отримати водійські документи без належного навчання. Слідство встановило, що працівники автошкіл вносили фіктивні дані до електронної бази МВС.
Деталі
Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції разом із Головним сервісним центром МВС виявили з початку поточного року порушення у 90 автошколах.
Водночас у більш ніж 70 з них вже анульовано державну акредитацію.
Як встановило слідство, працівники деяких автошкіл, що мали доступ до електронної бази МВС, перетворили процес отримання водійських документів на незаконний бізнес.
У відомчій системі з’являлися записи про нібито відвідування теоретичних занять із Правил дорожнього руху, проходження обов'язкових практичних кроків на автодромі та у місті, а по закінченню фіктивні відомості про успішне складання внутрішніх іспитів у автошколі.
На підставі фіктивних записів автошкола оформлювала офіційну довідку, з якою можна було безперешкодно записатися на іспити до територіального сервісного центру МВС.
Водночас адміністратор ТСЦ МВС, який бачив в системі виконання всіх вимог, допускав кандидата до іспиту, навіть не здогадуючись про фальсифікацію.
