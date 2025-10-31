Выдавали водительские права без обучения: полиция прекратила деятельность 70 автошкол
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили более 70 автошкол, которые предлагали получить водительские документы без надлежащего обучения. Следствие установило, что сотрудники автошкол вносили фиктивные данные в электронную базу МВД.
Правоохранительные органы прекратили деятельность более 70 автошкол, которые предлагали получить водительские документы без обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно с Главным сервисным центром МВД выявили с начала текущего года нарушения в 90 автошколах.
В то же время более чем в 70 из них уже аннулирована государственная аккредитация.
Как установило следствие, работники некоторых автошкол, имевшие доступ к электронной базе МВД, превратили процесс получения водительских документов в незаконный бизнес.
В ведомственной системе появлялись записи о якобы посещении теоретических занятий по Правилам дорожного движения, прохождении обязательных практических шагов на автодроме и в городе, а по окончании фиктивные сведения об успешной сдаче внутренних экзаменов в автошколе.
На основании фиктивных записей автошкола оформляла официальную справку, с которой можно было беспрепятственно записаться на экзамены в территориальный сервисный центр МВД.
В то же время администратор ТСЦ МВД, который видел в системе выполнение всех требований, допускал кандидата к экзамену, даже не догадываясь о фальсификации.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Украине правоохранители будут оформлять ДТП в электронном виде, но пока не во всех областях. Этот процесс планируется внедрять постепенно до конца текущего года.