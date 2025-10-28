Правоохоронці в Україні оформлятимуть ДТП електронно, але не скрізь: у поліції озвучили деталі
Київ • УНН
Цей процес буде впроваджено не у всіх областях, до кінця 2025 року його поширять ще на десять регіонів.
В Україні правоохоронці будуть оформляти ДТП в електронному вигляді, але поки що не в усіх областях. Про це повідомив в Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
Відтепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації, заявив Білошицький.
Основні переваги електронного оформлення ДТП:
- автоматизація процесу складення схеми ДТП;
- суттєве скорочення часу оформлення матеріалів;
- точна фіксація місця події;
- мінімізація можливих механічних помилок.
Однак процес електронного оформлення ДТП запрацює не в усіх регіонах України. Як зазначив Білошицький, до кінця 2025 року планується запровадити складання схем ДТП у електронному вигляді ще в десяти областях. Весь процес планується завершити впродовж наступного року.
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах27.10.25, 16:25 • 69765 переглядiв