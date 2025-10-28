$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20355 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17895 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17649 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16737 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14768 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33689 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27121 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13175 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Теги
Автори
Правоохоронці в Україні оформлятимуть ДТП електронно, але не скрізь: у поліції озвучили деталі

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Цей процес буде впроваджено не у всіх областях, до кінця 2025 року його поширять ще на десять регіонів.

Правоохоронці в Україні оформлятимуть ДТП електронно, але не скрізь: у поліції озвучили деталі

В Україні правоохоронці будуть оформляти ДТП в електронному вигляді, але поки що не в усіх областях. Про це повідомив в Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Відтепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації, заявив Білошицький.

Основні переваги електронного оформлення ДТП:

  • автоматизація процесу складення схеми ДТП;
    • суттєве скорочення часу оформлення матеріалів;
      • точна фіксація місця події;
        • мінімізація можливих механічних помилок.

          Однак процес електронного оформлення ДТП запрацює не в усіх регіонах України. Як зазначив Білошицький, до кінця 2025 року планується запровадити складання схем ДТП у електронному вигляді ще в десяти областях. Весь процес планується завершити впродовж наступного року.

          Євген Устименко

          СуспільствоАвто
          Дорожньо-транспортна пригода
          Україна