ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Правоохранители в Украине будут оформлять ДТП электронно, но не везде: в полиции озвучили детали

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Этот процесс будет внедрен не во всех областях, до конца 2025 года его распространят еще на десять регионов.

Правоохранители в Украине будут оформлять ДТП электронно, но не везде: в полиции озвучили детали

В Украине правоохранители будут оформлять ДТП в электронном виде, но пока не во всех областях. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Подробности

Отныне инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации, заявил Белошицкий.

Основные преимущества электронного оформления ДТП:

  • автоматизация процесса составления схемы ДТП;
    • существенное сокращение времени оформления материалов;
      • точная фиксация места происшествия;
        • минимизация возможных механических ошибок.

          Однако процесс электронного оформления ДТП заработает не во всех регионах Украины. Как отметил Белошицкий, до конца 2025 года планируется ввести составление схем ДТП в электронном виде еще в десяти областях. Весь процесс планируется завершить в течение следующего года.

          Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах27.10.25, 16:25 • 69754 просмотра

          Евгений Устименко

          ОбществоАвто
          Дорожно-транспортное происшествие
          Украина