Правоохранители в Украине будут оформлять ДТП электронно, но не везде: в полиции озвучили детали
Киев • УНН
Этот процесс будет внедрен не во всех областях, до конца 2025 года его распространят еще на десять регионов.
В Украине правоохранители будут оформлять ДТП в электронном виде, но пока не во всех областях. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Подробности
Отныне инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации, заявил Белошицкий.
Основные преимущества электронного оформления ДТП:
- автоматизация процесса составления схемы ДТП;
- существенное сокращение времени оформления материалов;
- точная фиксация места происшествия;
- минимизация возможных механических ошибок.
Однако процесс электронного оформления ДТП заработает не во всех регионах Украины. Как отметил Белошицкий, до конца 2025 года планируется ввести составление схем ДТП в электронном виде еще в десяти областях. Весь процесс планируется завершить в течение следующего года.
