Правоохранители в Украине будут оформлять ДТП электронно, но не везде: в полиции озвучили детали

В Украине правоохранители будут оформлять ДТП в электронном виде, но пока не во всех областях. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Подробности

Отныне инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации, заявил Белошицкий.

Основные преимущества электронного оформления ДТП:

автоматизация процесса составления схемы ДТП;

существенное сокращение времени оформления материалов;

точная фиксация места происшествия;

минимизация возможных механических ошибок.

Однако процесс электронного оформления ДТП заработает не во всех регионах Украины. Как отметил Белошицкий, до конца 2025 года планируется ввести составление схем ДТП в электронном виде еще в десяти областях. Весь процесс планируется завершить в течение следующего года.

