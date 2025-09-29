Вибухи в столиці: сили ППО відбивають атаку ворожих дронів
Київ • УНН
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу сил ППО у Києві. У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих дронів.
У столиці лунають вибухи - працюють сили ППО. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!
Додамо
У Києві була оголошена повітряна тривога у зв'язку із небезпекою атаки ворожих дронів.
