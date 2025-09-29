$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 15958 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 18509 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 27015 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 31849 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 20035 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 21718 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14185 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29041 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48910 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70252 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Взрывы в столице: силы ПВО отражают атаку вражеских дронов

Киев • УНН

 • 2740 просмотра

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе сил ПВО в Киеве. В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских дронов.

Взрывы в столице: силы ПВО отражают атаку вражеских дронов

В столице раздаются взрывы - работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги! 

- сообщил Ткаченко.

Добавим

В Киеве была объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки вражеских дронов.

Над Украиной обезврежено 23 из 32 российских дронов29.09.25, 09:24 • 2310 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Киев