Взрывы в столице: силы ПВО отражают атаку вражеских дронов
Киев • УНН
Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе сил ПВО в Киеве. В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских дронов.
В столице раздаются взрывы - работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!
Добавим
В Киеве была объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки вражеских дронов.
