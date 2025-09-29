Над Украиной обезврежено 23 из 32 российских дронов

$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС
28 сентября, 21:33
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный завод
28 сентября, 23:09
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС
29 сентября, 00:32
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области
00:54
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
01:17
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152314 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 82836 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Майя Санду
Елена Соседка
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Таймс
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play

Над Украиной обезврежено 23 из 32 российских дронов

Киев • УНН

 • 324 просмотра

В ночь на 29 сентября россия выпустила по Украине 32 беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили 23 из них на севере и востоке страны, зафиксировано 9 попаданий.

Над Украиной обезврежено 23 из 32 российских дронов

россия ночью выпустила по Украине 32 беспилотника, 23 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 сентября (с 20.00 28 сентября) враг атаковал 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, около 20 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях", - говорится в сообщении.

Как указано, атака продолжается - "на севере и востоке новые группы ударных БпЛА". 

Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками
28.09.25, 13:53

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина