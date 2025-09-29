Над Украиной обезврежено 23 из 32 российских дронов
Киев • УНН
В ночь на 29 сентября россия выпустила по Украине 32 беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили 23 из них на севере и востоке страны, зафиксировано 9 попаданий.
россия ночью выпустила по Украине 32 беспилотника, 23 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 сентября (с 20.00 28 сентября) враг атаковал 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, около 20 из них - шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны
"Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, атака продолжается - "на севере и востоке новые группы ударных БпЛА".
