Над Україною знешкоджено 23 з 32 російських дронів
Київ • УНН
У ніч на 29 вересня росія випустила по Україні 32 безпілотники різних типів. Сили ППО знешкодили 23 з них на півночі та сході країни, зафіксовано 9 влучань.
росія вночі випустила по Україні 32 безпілотники, 23 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 вересня (із 20.00 28 вересня) ворог атакував 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 20 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни
"Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває - "на півночі та сході нові групи ударних БпЛА".
