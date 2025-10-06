Вибухи лунають у Харкові: попередньо, на місці влучання спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Харкові пролунали вибухи, мер Ігор Терехов повідомив про пожежу в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих наразі немає.
У Харкові лунають вибухи. Попередньо, на місці влучання пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У місті вибухи - будьте обережні!
Додамо
Згодом мер Харкова додав, що під ударом Індустріальний район.
За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило
