Вибухи лунають у Харкові: попередньо, на місці влучання спалахнула пожежа

У Харкові лунають вибухи. Попередньо, на місці влучання пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

У місті вибухи - будьте обережні! - повідомив Терехов.

Додамо

Згодом мер Харкова додав, що під ударом Індустріальний район.

За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило - резюмував Терехов.

