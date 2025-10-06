Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, на месте попадания вспыхнул пожар

В Харькове раздаются взрывы. Предварительно, на месте попадания пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В городе взрывы – будьте осторожны! - сообщил Терехов.

Добавим

Впоследствии мэр Харькова добавил, что под ударом Индустриальный район.

По предварительной информации, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало - резюмировал Терехов.

Предстоящая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны - мэр