Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, на месте попадания вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы, мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре в Индустриальном районе. Информации о пострадавших пока нет.
В Харькове раздаются взрывы. Предварительно, на месте попадания пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В городе взрывы – будьте осторожны!
Добавим
Впоследствии мэр Харькова добавил, что под ударом Индустриальный район.
По предварительной информации, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало
Предстоящая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны - мэр06.10.25, 15:18 • 2084 просмотра