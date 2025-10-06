Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, на месте попадания вспыхнул пожар

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 13616 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 29544 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 29263 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 32638 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 62200 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30277 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37330 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64851 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76651 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91955 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский6 октября, 11:59 • 12306 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 27379 просмотра
Самый дешевый электрокар в Европе получает увеличение мощности и аккумулятор LFPPhoto6 октября, 14:03 • 9532 просмотра
Пропавшие женщина и ребенок найдены мертвыми в водоеме на Полтавщине: поиски мужчины продолжаютсяPhoto14:59 • 7674 просмотра
Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах16:40 • 10009 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 27398 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 38035 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 62200 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 179775 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 107888 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Рафаэль Гросси
Украина
Нидерланды
Европа
Соединённые Штаты
Харьков
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы18:42 • 2190 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 63703 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 60274 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 135891 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 67718 просмотра
МиГ-31
Беспилотный летательный аппарат
Сухой Су-30
Сухой Су-24
СВИФТ

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, на месте попадания вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 908 просмотра

В Харькове прогремели взрывы, мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре в Индустриальном районе. Информации о пострадавших пока нет.

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, на месте попадания вспыхнул пожар

В Харькове раздаются взрывы. Предварительно, на месте попадания пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В городе взрывы – будьте осторожны! 

- сообщил Терехов.

Добавим

Впоследствии мэр Харькова добавил, что под ударом Индустриальный район.

По предварительной информации, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало 

- резюмировал Терехов.

Предстоящая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны - мэр06.10.25, 15:18 • 2084 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков