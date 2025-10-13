Вибух у житловій забудові Харкова: у будинках вибило шибки - Терехов
У Харкові пролунав вибух у центральній частині Київського району. У будинках вибиті шибки, причини встановлюються.
У понеділок, 13 жовтня, у житловій забудові Харкова пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Стався вибух у центральній частині Київського району міста, у житловій забудові, у будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються
Нагадаємо
У неділю, 12 жовтня, російські окупанти обстріляли Куп’янськ - загинула 59-річна жінка, а 63-річний чоловік отримав численні поранення.
Також УНН повідомляв, що вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії запровадили у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Харківській областях.