"Вводять в оману, упереджені, викриті": Білий дім створив "Залу ганьби" ЗМІ за поширення "фейкових новин"
Київ • УНН
Білий дім запустив розділ "Зала ганьби для правопорушників" на своєму сайті, де перераховані ЗМІ, які, на його думку, поширюють фейкові новини. До списку увійшли провідні медіа, такі як The Washington Post, CNN та The New York Times, щотижня визначатимуть "лідера" за фейковими новинами.
Білий дім на своєму сайті спеціальний розділ з переліком ЗМІ, які, на думку Адміністрації президента США, поширюють фейкові новини. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Розділ має назву "Зала ганьби для правопорушників". Його слоганом є: "Вводять в оману. Упереджені. Викриті".
Сюди внесли майже всі провідні медіа США, з-поміж яких - The Washington Post, CBS News, CNN, msnbc, The New York Times, Politico, Associated Press тощо.
У Білому домі планують щотижня визначати "лідера" переліку за "фейковими новинами".
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп назвав видання The New York Times "ворогом народу", а журналістку - "потворною і зовні, і всередині". Причиною став матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді".
