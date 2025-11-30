$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 9374 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 16235 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 15052 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 15597 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 16125 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14266 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14289 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13826 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14477 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14859 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Вводять в оману, упереджені, викриті": Білий дім створив "Залу ганьби" ЗМІ за поширення "фейкових новин"

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Білий дім запустив розділ "Зала ганьби для правопорушників" на своєму сайті, де перераховані ЗМІ, які, на його думку, поширюють фейкові новини. До списку увійшли провідні медіа, такі як The Washington Post, CNN та The New York Times, щотижня визначатимуть "лідера" за фейковими новинами.

"Вводять в оману, упереджені, викриті": Білий дім створив "Залу ганьби" ЗМІ за поширення "фейкових новин"

Білий дім на своєму сайті спеціальний розділ з переліком ЗМІ, які, на думку Адміністрації президента США, поширюють фейкові новини. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Розділ має назву "Зала ганьби для правопорушників". Його слоганом є: "Вводять в оману. Упереджені. Викриті".

Сюди внесли майже всі провідні медіа США, з-поміж яких - The Washington Post, CBS News, CNN, msnbc, The New York Times, Politico, Associated Press тощо.

У Білому домі планують щотижня визначати "лідера" переліку за "фейковими новинами".

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп назвав видання The New York Times "ворогом народу", а журналістку - "потворною і зовні, і всередині". Причиною став матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді".

"Ви що, нетямуща?": Трамп обрушився з нападками на ще одну репортерку28.11.25, 11:05 • 4196 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
The New York Times
The Washington Post
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки