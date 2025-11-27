"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 листопада, 15:50 • 17587 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 30622 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 18078 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 18497 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 13217 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 9016 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 6916 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9292 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 23400 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 25807 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.8м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна повернула ще трьох дітей з російської окупації26 листопада, 17:59 • 3656 перегляди
Масштабна пожежа в Гонконзі забрала життя 36 людей, 279 зникли безвістиPhotoVideo26 листопада, 18:02 • 5184 перегляди
Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки26 листопада, 18:14 • 4782 перегляди
Токіо втратив титул найнаселенішого мегаполіса світу: яке місто лідирує26 листопада, 18:17 • 6050 перегляди
The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу21:59 • 2912 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 17547 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 30626 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 23401 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 23401 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 25808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Вашингтон
Женева
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 33472 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 68015 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 84839 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 84866 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 91558 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Джеймс Вебб (телескоп)

"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент США Дональд Трамп назвав видання The New York Times "ворогом народу", а журналістку - "потворною і зовні, і всередині". Причиною став матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді".

"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння

Президент США Дональд Трамп різко висловився у соцмережі Truth Social на адресу видання The New York Times, звинувативши його в дезінформації щодо його стану здоров’я. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Напередодні видання опублікувало матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді". У статті авторка Кейті Роджерс стверджує, що президент США скоротив кількість публічних заходів, у яких бере участь, з’являючись на них переважно між полуднем і 17:00, при цьому він нерегулярно займається фізичною активністю, користується гримом, щоб приховувати синці на руці від медичних процедур, а також не розкриває деталі щодо результатів МРТ, яке проходив у жовтні.

Покидьки з провальної газети New York Times знову взялися за своє

- написав Трамп.

При цьому він назвав видання "ворогом народу", а журналістку назвав "потворною і зовні, і всередині".

"Настане день, коли в мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальними оглядами, які були нещодавно пройдені, це точно не так", - додав президент США.

Нагадаємо

У жовтні президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зробили МРТ під час останнього медичного огляду у Волтера Ріда, проте відмовився пояснювати, чому була потрібна процедура.

Суд у США дозволив Трампу не допускати журналістів до Овального кабінету: подробиці справи07.06.25, 03:31 • 4533 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
The New York Times
Дональд Трамп