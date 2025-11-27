"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп назвав видання The New York Times "ворогом народу", а журналістку - "потворною і зовні, і всередині". Причиною став матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді".
Президент США Дональд Трамп різко висловився у соцмережі Truth Social на адресу видання The New York Times, звинувативши його в дезінформації щодо його стану здоров’я. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Напередодні видання опублікувало матеріал під заголовком "Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді". У статті авторка Кейті Роджерс стверджує, що президент США скоротив кількість публічних заходів, у яких бере участь, з’являючись на них переважно між полуднем і 17:00, при цьому він нерегулярно займається фізичною активністю, користується гримом, щоб приховувати синці на руці від медичних процедур, а також не розкриває деталі щодо результатів МРТ, яке проходив у жовтні.
Покидьки з провальної газети New York Times знову взялися за своє
При цьому він назвав видання "ворогом народу", а журналістку назвав "потворною і зовні, і всередині".
"Настане день, коли в мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальними оглядами, які були нещодавно пройдені, це точно не так", - додав президент США.
Нагадаємо
У жовтні президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зробили МРТ під час останнього медичного огляду у Волтера Ріда, проте відмовився пояснювати, чому була потрібна процедура.
