"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении

26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Россияне испытывают экономическое давление: война путина все сильнее влияет на повседневную жизнь - Bloomberg26 ноября, 18:55 • 3092 просмотра
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 4690 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian01:14 • 2868 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico01:49 • 6444 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 4044 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 19076 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 36174 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 24644 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 24517 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 26951 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 34121 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 68564 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 85319 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 85316 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 91997 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times "врагом народа", а журналистку - "уродливой и снаружи, и внутри". Причиной стал материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту".

"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении

Президент США Дональд Трамп резко высказался в соцсети Truth Social в адрес издания The New York Times, обвинив его в дезинформации относительно его состояния здоровья. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Накануне издание опубликовало материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту". В статье автор Кейти Роджерс утверждает, что президент США сократил количество публичных мероприятий, в которых участвует, появляясь на них преимущественно между полуднем и 17:00, при этом он нерегулярно занимается физической активностью, пользуется гримом, чтобы скрывать синяки на руке от медицинских процедур, а также не раскрывает детали относительно результатов МРТ, которое проходил в октябре.

Подонки из провальной газеты New York Times снова взялись за свое

- написал Трамп.

При этом он назвал издание "врагом народа", а журналистку назвал "уродливой и снаружи, и внутри".

"Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми, но с идеальными обследованиями, которые были недавно пройдены, это точно не так", - добавил президент США.

Напомним

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура.

Суд в США разрешил Трампу не допускать журналистов в Овальный кабинет: подробности дела07.06.25, 03:31 • 4543 просмотра

Вадим Хлюдзинский

