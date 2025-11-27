"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times "врагом народа", а журналистку - "уродливой и снаружи, и внутри". Причиной стал материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту".
Президент США Дональд Трамп резко высказался в соцсети Truth Social в адрес издания The New York Times, обвинив его в дезинформации относительно его состояния здоровья. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Накануне издание опубликовало материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту". В статье автор Кейти Роджерс утверждает, что президент США сократил количество публичных мероприятий, в которых участвует, появляясь на них преимущественно между полуднем и 17:00, при этом он нерегулярно занимается физической активностью, пользуется гримом, чтобы скрывать синяки на руке от медицинских процедур, а также не раскрывает детали относительно результатов МРТ, которое проходил в октябре.
Подонки из провальной газеты New York Times снова взялись за свое
При этом он назвал издание "врагом народа", а журналистку назвал "уродливой и снаружи, и внутри".
"Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми, но с идеальными обследованиями, которые были недавно пройдены, это точно не так", - добавил президент США.
Напомним
В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что ему сделали МРТ во время последнего медицинского осмотра в Уолтере Риде, однако отказался объяснять, почему была нужна процедура.
