"Вводят в заблуждение, предвзятые, разоблаченные": Белый дом создал "Зал позора" СМИ за распространение "фейковых новостей"

29 ноября, 18:27 • 9432 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 16313 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 15101 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 15644 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 16168 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14281 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14294 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13829 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14481 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14862 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видеоVideo29 ноября, 15:24 • 4314 просмотра
Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT29 ноября, 16:14 • 5302 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14525 просмотра
Удар рф 29 ноября по Киеву: энергетики вернули свет уже 420 000 семей29 ноября, 17:47 • 3974 просмотра
Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ29 ноября, 18:02 • 5000 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14532 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 65402 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 51443 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 58980 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 57404 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швеция
Великобритания
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14532 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35686 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53412 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 72963 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104678 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

"Вводят в заблуждение, предвзятые, разоблаченные": Белый дом создал "Зал позора" СМИ за распространение "фейковых новостей"

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Белый дом запустил раздел "Зал позора для правонарушителей" на своем сайте, где перечислены СМИ, которые, по его мнению, распространяют фейковые новости. В список вошли ведущие медиа, такие как The Washington Post, CNN и The New York Times, еженедельно будут определять "лидера" по фейковым новостям.

"Вводят в заблуждение, предвзятые, разоблаченные": Белый дом создал "Зал позора" СМИ за распространение "фейковых новостей"

Белый дом на своем сайте специальный раздел с перечнем СМИ, которые, по мнению Администрации президента США, распространяют фейковые новости. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Раздел называется "Зал позора для правонарушителей". Его слоганом является: "Вводят в заблуждение. Предвзятые. Разоблаченные".

Сюда внесли почти все ведущие медиа США, среди которых - The Washington Post, CBS News, CNN, msnbc, The New York Times, Politico, Associated Press и т.д.

В Белом доме планируют еженедельно определять "лидера" перечня по "фейковым новостям".

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times "врагом народа", а журналистку - "уродливой и снаружи, и внутри". Причиной стал материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту".

"Вы что, глупая?": Трамп обрушился с нападками на еще одну репортершу28.11.25, 11:05 • 4196 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
The New York Times
The Washington Post
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты