"Вводят в заблуждение, предвзятые, разоблаченные": Белый дом создал "Зал позора" СМИ за распространение "фейковых новостей"
Киев • УНН
Белый дом запустил раздел "Зал позора для правонарушителей" на своем сайте, где перечислены СМИ, которые, по его мнению, распространяют фейковые новости. В список вошли ведущие медиа, такие как The Washington Post, CNN и The New York Times, еженедельно будут определять "лидера" по фейковым новостям.
Белый дом на своем сайте специальный раздел с перечнем СМИ, которые, по мнению Администрации президента США, распространяют фейковые новости. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Раздел называется "Зал позора для правонарушителей". Его слоганом является: "Вводят в заблуждение. Предвзятые. Разоблаченные".
Сюда внесли почти все ведущие медиа США, среди которых - The Washington Post, CBS News, CNN, msnbc, The New York Times, Politico, Associated Press и т.д.
В Белом доме планируют еженедельно определять "лидера" перечня по "фейковым новостям".
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп назвал издание The New York Times "врагом народа", а журналистку - "уродливой и снаружи, и внутри". Причиной стал материал под заголовком "Более короткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту".
