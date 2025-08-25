$41.280.07
Вуді Аллен в москві: МЗС України засудило участь режисера у кінофестивалі

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

МЗС України засудило участь Вуді Аллена у московському кінотижні, назвавши це образою для жертв українських акторів. Міністерство наголосило, що культура не повинна використовуватися для відбілювання злочинів.

Вуді Аллен в москві: МЗС України засудило участь режисера у кінофестивалі

Міністерство закордонних справ України заявило, що присутність американського режисера Вуді Аллена на московському міжнародному тижні кіно є образою для жертв українських акторів і кінематографістів, які були вбиті або поранені російськими загарбниками. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.

Деталі

МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії рф проти України

- заявили в МЗС.

В Міністерстві зазначили, що беручи участь у фестивалі, який об’єднує прихильників та рупорів путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які держава-агресор чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.

Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди

- повідомили в МЗС.  

Доповнення

російські пропагандисти ще раніше радісно повідомляли про участь відомого режисера Вуді Аллена в московському кінофестивалі

При цьому вони не забули нагадати, що "Вуді Аллен є легендою світового кіно, чотириразовим лауреатом премії "Оскар", культовим режисером, сценаристом і актором, який створив такі культові картини, як "Північ у Парижі", "Енні Холл" та "Манхеттен"".

Модератором онлайн-розмови з Алленом став російський режисер і відомий путініст федір бондарчук.

Я був у Москві, я був у Санкт-Петербурзі, я той, хто завжди любив російський кінематограф

- заявив Вуді Аллен з екрану. 

Зал та сцена ММКФ були під час його виступу підсвічені червоним кольором, на що звернули увагу коментатори у соцмережах. Відео із фрагментом його виступу, де він говорить про використання штучного інтелекту у кінематографі розповсюджує державне агентство "РІА Новини".

В соціальних мережах відреагували на спілкування Вуді Аллена з російською аудиторією. З боку росіян були схвальні коментарів.

Натомість українські користувачі соціалних мереж ті більшість американських і європейських були обурені.

Крім того, у фестивалі взяв участь сербський режисер й музикант Емір Кустуріца, який підтримує вторгнення росії до України.

Також американський актор і легенда бойовиків 1990-х Марк Дакаскос приїхав до росії для участі московському Міжнародному кінотижні. Актор розповів, що вивчив російську мову та зізнався у коханні москві.

Нагадаємо

Російський фестиваль скасовано через неможливість гарантувати безпеку учасників. 

Посол Німеччини в рф Александер Граф Ламбсдорфф заявив, що його візит до російського мзс не пов'язаний зі скандалом щодо прослуховування німецьких офіцерів.

Павло Зінченко

