Вуді Аллен в москві: МЗС України засудило участь режисера у кінофестивалі
Київ • УНН
МЗС України засудило участь Вуді Аллена у московському кінотижні, назвавши це образою для жертв українських акторів. Міністерство наголосило, що культура не повинна використовуватися для відбілювання злочинів.
Міністерство закордонних справ України заявило, що присутність американського режисера Вуді Аллена на московському міжнародному тижні кіно є образою для жертв українських акторів і кінематографістів, які були вбиті або поранені російськими загарбниками. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
Деталі
МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії рф проти України
В Міністерстві зазначили, що беручи участь у фестивалі, який об’єднує прихильників та рупорів путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які держава-агресор чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.
Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди
Доповнення
російські пропагандисти ще раніше радісно повідомляли про участь відомого режисера Вуді Аллена в московському кінофестивалі.
При цьому вони не забули нагадати, що "Вуді Аллен є легендою світового кіно, чотириразовим лауреатом премії "Оскар", культовим режисером, сценаристом і актором, який створив такі культові картини, як "Північ у Парижі", "Енні Холл" та "Манхеттен"".
Модератором онлайн-розмови з Алленом став російський режисер і відомий путініст федір бондарчук.
Я був у Москві, я був у Санкт-Петербурзі, я той, хто завжди любив російський кінематограф
Зал та сцена ММКФ були під час його виступу підсвічені червоним кольором, на що звернули увагу коментатори у соцмережах. Відео із фрагментом його виступу, де він говорить про використання штучного інтелекту у кінематографі розповсюджує державне агентство "РІА Новини".
В соціальних мережах відреагували на спілкування Вуді Аллена з російською аудиторією. З боку росіян були схвальні коментарів.
Натомість українські користувачі соціалних мереж ті більшість американських і європейських були обурені.
Крім того, у фестивалі взяв участь сербський режисер й музикант Емір Кустуріца, який підтримує вторгнення росії до України.
Також американський актор і легенда бойовиків 1990-х Марк Дакаскос приїхав до росії для участі московському Міжнародному кінотижні. Актор розповів, що вивчив російську мову та зізнався у коханні москві.
Нагадаємо
