Вуди Аллен в Москве: МИД Украины осуждает участие режиссера в кинофестивале

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в московской кинонеделе, назвав это оскорблением для жертв украинских актеров. Министерство подчеркнуло, что культура не должна использоваться для отбеливания преступлений.

Вуди Аллен в Москве: МИД Украины осуждает участие режиссера в кинофестивале

Министерство иностранных дел Украины заявило, что присутствие американского режиссера Вуди Аллена на московской международной неделе кино является оскорблением для жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими захватчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Подробности

МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в московской международной неделе кино. Это – позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины

- заявили в МИД.

В Министерстве отметили, что, участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые государство-агрессор совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет.

Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды

- сообщили в МИД.  

Дополнение

Российские пропагандисты еще раньше радостно сообщали об участии известного режиссера Вуди Аллена в московском кинофестивале

При этом они не забыли напомнить, что "Вуди Аллен является легендой мирового кино, четырехкратным лауреатом премии "Оскар", культовым режиссером, сценаристом и актером, который создал такие культовые картины, как "Полночь в Париже", "Энни Холл" и "Манхэттен"".

Модератором онлайн-разговора с Алленом стал российский режиссер и известный путинист Федор Бондарчук.

Я был в Москве, я был в Санкт-Петербурге, я тот, кто всегда любил русский кинематограф

- заявил Вуди Аллен с экрана. 

Зал и сцена ММКФ были во время его выступления подсвечены красным цветом, на что обратили внимание комментаторы в соцсетях. Видео с фрагментом его выступления, где он говорит об использовании искусственного интеллекта в кинематографе, распространяет государственное агентство "РИА Новости".

В социальных сетях отреагировали на общение Вуди Аллена с российской аудиторией. Со стороны россиян были одобрительные комментарии.

Зато украинские пользователи социальных сетей и большинство американских и европейских были возмущены.

Кроме того, в фестивале принял участие сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который поддерживает вторжение России в Украину.

Также американский актер и легенда боевиков 1990-х Марк Дакаскос приехал в Россию для участия в московской Международной кинонеделе. Актер рассказал, что выучил русский язык и признался в любви Москве.

Напомним

Российский фестиваль отменен из-за невозможности гарантировать безопасность участников. 

Посол Германии в РФ Александер Граф Ламбсдорфф заявил, что его визит в российский МИД не связан со скандалом относительно прослушивания немецких офицеров.

Павел Зинченко

