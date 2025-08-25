Вуди Аллен в Москве: МИД Украины осуждает участие режиссера в кинофестивале
Киев • УНН
МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в московской кинонеделе, назвав это оскорблением для жертв украинских актеров. Министерство подчеркнуло, что культура не должна использоваться для отбеливания преступлений.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что присутствие американского режиссера Вуди Аллена на московской международной неделе кино является оскорблением для жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими захватчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.
Подробности
МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в московской международной неделе кино. Это – позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины
В Министерстве отметили, что, участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые государство-агрессор совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет.
Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды
Дополнение
Российские пропагандисты еще раньше радостно сообщали об участии известного режиссера Вуди Аллена в московском кинофестивале.
При этом они не забыли напомнить, что "Вуди Аллен является легендой мирового кино, четырехкратным лауреатом премии "Оскар", культовым режиссером, сценаристом и актером, который создал такие культовые картины, как "Полночь в Париже", "Энни Холл" и "Манхэттен"".
Модератором онлайн-разговора с Алленом стал российский режиссер и известный путинист Федор Бондарчук.
Я был в Москве, я был в Санкт-Петербурге, я тот, кто всегда любил русский кинематограф
Зал и сцена ММКФ были во время его выступления подсвечены красным цветом, на что обратили внимание комментаторы в соцсетях. Видео с фрагментом его выступления, где он говорит об использовании искусственного интеллекта в кинематографе, распространяет государственное агентство "РИА Новости".
В социальных сетях отреагировали на общение Вуди Аллена с российской аудиторией. Со стороны россиян были одобрительные комментарии.
Зато украинские пользователи социальных сетей и большинство американских и европейских были возмущены.
Кроме того, в фестивале принял участие сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который поддерживает вторжение России в Украину.
Также американский актер и легенда боевиков 1990-х Марк Дакаскос приехал в Россию для участия в московской Международной кинонеделе. Актер рассказал, что выучил русский язык и признался в любви Москве.
Напомним
