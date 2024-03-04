Німецький дипломат заявив, що його візит до мзс рф не пов'язаний зі скандалом щодо прослуховування
Київ • УНН
Візит німецького посла до російського мзс був запланований ще до оприлюднення перехопленої розмови німецьких офіцерів і не був пов'язаний зі скандалом з прослуховуванням.
Посол Німеччини в рф Александер Граф Ламбсдорфф заявив, що його візит до російського мзс не пов'язаний зі скандалом щодо прослуховування німецьких офіцерів. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
За словами посла, у мзс він провів переговори з двосторонніх питань і підкреслив, що це не був виклик.
Було запрошення обговорити різні двосторонні питання
Він не став коментувати конкретний зміст своєї розмови у російському міністерстві, але наголосив, що зустріч була запланована ще до оприлюднення перехопленої розмови.
Міністр оборони ФРН Пісторіус назвав перехоплення розмови німецьких офіцерів гібридною атакою рф 03.03.24, 21:10 • 34369 переглядiв
Зазначається, що Федеральне міністерство закордонних справ у Берліні також дало зрозуміти, що це був не виклик, а давно запланована зустріч.
Доповнення
Дещо раніше російські ЗМІ заявили, що посол Німеччини в рф Александер Граф Ламбсдорфф був викликаний до мзс рф через нещодавно опубліковані записи розмови офіцерів ВПС Німеччини.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.