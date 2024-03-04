Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Посол Германии в рф Александер Граф Ламбсдорфф заявил, что его визит в российский МИД не связан со скандалом о прослушивании немецких офицеров. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По словам посла, в МИДе он провел переговоры по двусторонним вопросам и подчеркнул, что это не был вызов.

Было приглашение обсудить различные двусторонние вопросы - объяснил свой визит немецкий дипломат.

Он не стал комментировать конкретное содержание своего разговора в российском министерстве, но отметил, что встреча была запланирована еще до обнародования перехваченного разговора.

Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Отмечается, что Федеральное министерство иностранных дел в Берлине также дало понять, что это был не вызов, а давно запланированная встреча.

Дополнение

Несколько ранее российские СМИ заявили, что посол Германии в рф Александер Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД рф из-за недавно опубликованных записей разговора офицеров ВВС Германии.

Напомним,

В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим.