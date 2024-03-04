мзс рф викликало посла Німеччини на тлі скандалу з перехопленням розмови німецьких офіцерів
Київ • УНН
міністерство закордонних справ росії викликало посла Німеччини після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.
міністерство закордонних справ рф викликало посла Німеччини після того як російські ЗМІ опублікували аудіозапис розмови високопоставлених німецьких військових. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, посла ФРН викликали у понеділок, 4 березня.
У перехопленій рф розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту.
Доповнення
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус стверджує, що публікація росією витоку розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу, спрямована на підрив єдності в країні.