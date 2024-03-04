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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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мзс рф викликало посла Німеччини на тлі скандалу з перехопленням розмови німецьких офіцерів

Київ • УНН

 • 28162 перегляди

міністерство закордонних справ росії викликало посла Німеччини після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.

мзс рф викликало посла Німеччини на тлі скандалу з перехопленням розмови німецьких офіцерів

міністерство закордонних справ рф викликало посла Німеччини після того як російські ЗМІ опублікували аудіозапис розмови високопоставлених німецьких військових. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

Деталі 

Як зазначається, посла ФРН викликали у понеділок, 4 березня. 

У перехопленій рф розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. 

Доповнення 

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус стверджує, що публікація росією витоку розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу,  спрямована на підрив єдності в країні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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