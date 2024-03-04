мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров

министерство иностранных дел рф вызвало посла Германии после того как российские СМИ опубликовали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, посла ФРГ вызвали в понедельник, 4 марта.

В перехваченном рф разговоре немецкие офицеры обсуждали оружие для Украины и возможный удар Киева по Крымскому мосту.

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В Министерстве обороны Германии заявили, что перехваченный внутренний разговор офицеров Воздушных сил был настоящим.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что публикация россией утечки разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера, направлена на подрыв единства в стране.