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У рф скасували великий музичний фестиваль через загрозу атак безпілотників

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Російський фестиваль Signal скасовано через неможливість гарантувати безпеку учасників. Влада посилається на потенційні ризики, пов'язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

У рф скасували великий музичний фестиваль через загрозу атак безпілотників

У рф вирішили скасувати музичний фестиваль Signal через загрозу атаки дронів. Про це повідомив голова адміністрації Дзержинського району Калузької області Єгор Вірков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами Віркова, російська влада не може погодити фестиваль "у низці відомств з питань безпеки".

Він додав, що проведення фестивалю може становити загрозу життю та здоров'ю учасників, "враховуючи потенційні ризики, пов'язані з використанням безпілотних літальних апаратів".

Організаторам, за словами Віркова, нібито ще у квітні повідомили, що фестиваль не дозволять.

Додамо

Signal - один із найбільших електронних фестивалів росії, який щорічно проводили на території арт-парку в Миколо-Ленівці.

Антоніна Туманова

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