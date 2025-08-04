У рф скасували великий музичний фестиваль через загрозу атак безпілотників
Київ • УНН
Російський фестиваль Signal скасовано через неможливість гарантувати безпеку учасників. Влада посилається на потенційні ризики, пов'язані з використанням безпілотних літальних апаратів.
У рф вирішили скасувати музичний фестиваль Signal через загрозу атаки дронів. Про це повідомив голова адміністрації Дзержинського району Калузької області Єгор Вірков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За словами Віркова, російська влада не може погодити фестиваль "у низці відомств з питань безпеки".
Він додав, що проведення фестивалю може становити загрозу життю та здоров'ю учасників, "враховуючи потенційні ризики, пов'язані з використанням безпілотних літальних апаратів".
Організаторам, за словами Віркова, нібито ще у квітні повідомили, що фестиваль не дозволять.
Додамо
Signal - один із найбільших електронних фестивалів росії, який щорічно проводили на території арт-парку в Миколо-Ленівці.