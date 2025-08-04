В рф отменили крупный музыкальный фестиваль из-за угрозы атак беспилотников
Киев • УНН
Российский фестиваль Signal отменен из-за невозможности гарантировать безопасность участников. Власти ссылаются на потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В рф решили отменить музыкальный фестиваль Signal из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам Виркова, российские власти не могут согласовать фестиваль "в ряде ведомств по вопросам безопасности".
Он добавил, что проведение фестиваля может представлять угрозу жизни и здоровью участников, "учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов".
Организаторам, по словам Виркова, якобы еще в апреле сообщили, что фестиваль не разрешат.
Добавим
Signal - один из крупнейших электронных фестивалей России, который ежегодно проводили на территории арт-парка в Никола-Ленивце.